Le porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que « tout ce qui est étiqueté Hamas est une cible » avant l’attaque terrestre prévue sur Gaza

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré mercredi à Fox News que « tout ce qui est étiqueté Hamas est une cible » avant une invasion terrestre attendue de la bande de Gaza.

Le lieutenant-colonel Peter Lerner des Forces de défense israéliennes, s’exprimant sur « America’s Newsroom », a déclaré : « Maintenant, ce que nous faisons, c’est mener le combat contre le Hamas. Nous nous préparons, nous veillons à ce que le Hamas ne puisse jamais faire cela pour encore nous. »

« De nombreuses forces sont désormais accumulées autour de la bande de Gaza », a-t-il poursuivi. « Nous menons de vastes frappes contre l’organisation terroriste Hamas, ses positions de commandement et de contrôle, ses infrastructures, ses sites de lancement. Tout ce qui est étiqueté Hamas est une cible. Ils ne pourront plus jamais être autorisés à mener de telles attaques contre nous. »

Lerner a également déclaré qu’Israël était « uni » dans sa défense contre le Hamas et se sentait « très enhardi et renforcé » par le soutien de la communauté internationale, y compris de ses alliés comme les États-Unis.

« Nous devons nous assurer que le Hamas soit tenu responsable de ses actes, nous exigeons qu’il libère les captifs, les otages, ils doivent le faire maintenant, et ils supporteront de toute façon les conséquences de leurs actes », a-t-il également déclaré.

Pendant ce temps, la seule centrale électrique de Gaza est tombée en panne de carburant mercredi après-midi, la forçant à fermer ses portes après qu’Israël a interrompu ses approvisionnements, a déclaré le ministère de l’Energie. Il ne reste plus que des générateurs pour alimenter le territoire, mais ils fonctionnent également avec du carburant qui est rare.

Mercredi, plus de 1 200 personnes – dont 155 soldats israéliens – ont été tuées en Israël depuis que le Hamas a commencé à attaquer le pays ce week-end, a annoncé l’armée israélienne.

À Gaza, environ 1 055 personnes ont été confirmées mortes, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Israël a mobilisé 360 000 réservistes et semble de plus en plus susceptible de lancer une offensive terrestre sur Gaza.

Le ministre israélien de la Défense a également déclaré mardi aux soldats près de la frontière avec Gaza qu’il avait « supprimé toutes les restrictions » et que « nous éliminerions tous ceux qui nous combattent » avant l’opération terrestre prévue sur le territoire contrôlé par le Hamas.

« Nous ne permettrons pas que des enfants israéliens soient assassinés », a déclaré Gallant lors d’une réunion, selon l’Associated Press. « J’ai supprimé toutes les restrictions : nous éliminerons tous ceux qui nous combattent et utiliserons toutes les mesures à notre disposition. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.