Le porte-parole de FTX, Kevin O’Leary, dit qu’il a perdu 15 millions de dollars en crypto sur salaire

L’investisseur, juge “Shark Tank” et contributeur de CNBC, Kevin O’Leary, a déclaré jeudi qu’il avait perdu la totalité des 15 millions de dollars que FTX lui avait versés pour agir en tant que porte-parole rémunéré de l’échange de crypto maintenant effondré qui certains ont qualifié de frauduleux.

O’Leary et d’autres célébrités, telles que Tom Brady et Larry David, ont été poursuivis par des investisseurs FTX qui affirment que les ambassadeurs de la bourse auraient dû faire plus de diligence raisonnable et faire preuve d’un plus grand soin avant de promouvoir l’empire crypto.

L’investisseur canadien a été grillé par “Squawk Box” de CNBC“ héberge sur son incapacité à évaluer correctement les risques associés à l’investissement et à la promotion de FTX. O’Leary a déclaré qu’il était devenu la proie de la “pensée de groupe” et qu’aucun de ses partenaires d’investissement n’avait perdu d’argent.

“Le total de l’accord était d’un peu moins de 15 millions de dollars, tout compris”, a déclaré O’Leary jeudi matin sur “Squawk Box” de CNBC. “J’ai mis environ 9,7 millions de dollars dans la crypto. Je pense que c’est ce que j’ai perdu. Je ne sais pas. Tout est à zéro.”

O’Leary a également déclaré qu’il détenait plus d’un million de dollars de capitaux propres FTX, désormais rendus sans valeur par le processus de protection contre la faillite. Le solde d’un peu plus de 4 millions de dollars aurait été englouti par la fiscalité et les frais d’agent, selon O’Leary.

O’Leary a promu FTX de manière agressive sur Twitter et en ligne, vantant ses liens étroits avec le fondateur en disgrâce Sam Bankman-Fried, qui fait face à de multiples enquêtes.

Lorsque O’Leary a commencé à promouvoir FTX, il a déclaré que ce sont les systèmes de conformité de FTX qui l’ont poussé à investir dans l’échange cryptographique.

“J’ai enfin résolu mes problèmes de conformité avec #cryptomonnaies“, O’Leary écrit sur LinkedIn et dans un tweet d’août 2021 supprimé depuis.

Finalement, les dépôts de protection contre la faillite du Delaware par le nouveau PDG de FTX, John Ray, qualifieraient les procédures de risque, d’audit et de conformité de FTX “d’échec complet des contrôles de l’entreprise”.

“Ce n’était pas un bon investissement”, a déclaré O’Leary jeudi.