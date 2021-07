Le porte-drapeau des Tonga torse nu, Pita Taufatofua, participe aux Jeux olympiques de 2020

Le nom de Pita Taufatofua ne sonne peut-être pas une cloche pour la plupart des gens, mais une recherche rapide de son nom sur Google Images et vous vous en souviendrez peut-être.

Le double athlète olympique est devenu une sensation virale, non pas pour ce qu’il a fait en compétition, mais plutôt pour son corps torse nu et huilé lors des cérémonies d’ouverture des Jeux de 2016 à Rio de Janeiro et des Jeux d’hiver de 2018 à Pyeongchang.

Mais alors que Taufatofua peut être connu comme un eye-candy olympique, il est bien plus que cela. C’est un ambassadeur de l’UNICEF, un homme qui essaie d’inspirer toute l’Océanie et maintenant trois fois olympien.

C’est vrai, Taufatofua sera à Tokyo pour les Jeux de cette année.

Après avoir fait le saut en ski de fond pour les Jeux d’hiver, le joueur de 37 ans concourra à nouveau en taekwondo après s’être qualifié l’an dernier. Depuis qu’il s’est qualifié avant le début de la pandémie, cela a été une année intense pour Taufatofua de continuer à s’entraîner, car il est en quarantaine en Australie depuis mars dernier.

« Nous n’avons pas été en mesure d’aller dans d’autres pays pour faire de la compétition pour rivaliser avec d’autres personnes », a déclaré Taufatofua à USA TODAY. « Il y avait d’autres défis, mais il n’y a pas de victoire sans d’abord passer par les batailles. »

Son objectif? Être la première personne à se qualifier pour trois Jeux olympiques différents dans trois sports différents, les yeux rivés sur le kayak de vitesse – il s’entraîne depuis près de deux ans.

Cependant, quelques jours avant le tournoi de qualification de l’Océanie, Taufatofua s’est cassé une côte, ce qui l’a rendu difficile à placer. Heureusement, il y avait une autre opportunité de se qualifier en Russie, mais les restrictions de voyage COVID l’ont empêché de le faire.

Mais il ne perd pas espoir. Il apporte sa pagaie avec lui à Tokyo.

« Nous avons besoin d’un miracle olympique », a déclaré Taufatofua. « Je ne sais pas quoi, mais ce que je sais, c’est que les Jeux olympiques consistent à ne jamais abandonner. »

Il veut montrer que même des gens comme lui, qui n’ont pas grandi avec beaucoup, peuvent réussir leurs défis olympiques.

« Si j’y vais et que je fais trois Jeux Olympiques, peut-être que l’un des enfants qui regarde me dit: » Je vais essayer ça « , puis ils se poussent. Et en se poussant, ils améliorent la personne à côté de eux et la personne à côté d’eux », a-t-il déclaré.

Taufatofua a choisi de concourir en kayak parce qu’il a dit que ce qu’il aime le plus dans ce sport, c’est la beauté de la mer. Son respect de l’environnement a été l’une des principales motivations dans son choix de vêtements lors des matchs passés.

Aux Jeux de 2016, Taufatofua portait un tissu tapa, un vêtement tongien symbolique porté lors d’événements officiels. En 2020, il portait le ta’ovala, qui est un costume traditionnel tongien fait à la main, également porté pour les occasions formelles et destiné à respecter la terre.

Taufatofua a choisi de porter les vêtements traditionnels parce que ce n’est que récemment que les Tongiens ont appris quoi porter par les officiels olympiques, ce qui, selon lui, ne représenterait pas correctement son pays.

« Lorsque nous partons, nous représentons un pays. Nous ne représentons pas 80 ans d’histoire, nous devons représenter des centaines et des centaines d’années d’histoire », a-t-il déclaré. « Peut-être que c’est le moment pour tout le monde dans le monde d’écouter ce que nous, peuples autochtones et culturels, avons à offrir. »

Même avec l’importance culturelle, Taufatofua pousse toujours Twitter dans une frénésie pendant les cérémonies. Il a dit que l’attention ne le dérange pas du tout et qu’il trouve cela « amusant ».

Il s’est dit heureux d’utiliser sa renommée pour célébrer et faire connaître son petit pays.

« Si vous allez aux Tonga et si vous avez des problèmes, vous serez nourri. En tant que touriste, quelqu’un vous nourrira et vous offrira tout ce qu’il a », a-t-il déclaré. « C’est ce que je crois être un Tonga et être un Polynésien ; comprendre que nous n’avons pas grand-chose, mais tout ce que nous avons, nous sommes prêts à l’offrir au monde.

En tant qu’ambassadeur de l’UNICEF, son plus grand rêve est de construire un centre d’entraînement olympique à Tonga et dans différentes parties des îles voisines avec des entraîneurs et des ateliers auxquels les enfants auraient accès gratuitement.

Même s’il ne peut pas faire de kayak aux Jeux de cette année, il n’exclut pas une autre occasion de concourir dans un autre sport aux prochains Jeux d’hiver ou d’été. Taufatofua espère qu’il pourra également concourir en 2032, car il est prévu que Brisbane, en Australie, soit sélectionnée comme hôte. Même s’il n’obtient aucune médaille, il sait qu’il gagne encore quelque chose.

« J’espère obtenir une médaille. Mais pour moi, la plus grande médaille est de savoir qu’il y a des gens qui regardent qui peuvent être inspirés », a déclaré Taufatofua.

Et pour les personnes qui veulent savoir s’il reprendra son rôle de porte-drapeau, Taufatofua dit qu’il ne le sait pas étant donné l’incertitude de ce à quoi ressembleront les cérémonies d’ouverture. Ses chances de revenir sont élevées étant donné que les Tonga n’ont que six athlètes aux Jeux de cette année.

Cependant, ce qu’il sait, c’est à quel point il est fier que sa collègue olympienne de taekwondo, Malia Paseka, soit la première athlète tongienne à porter le drapeau, et il dit qu’il serait honoré de porter le drapeau à ses côtés.

S’il a la chance de rejoindre Paseka, il ne dira pas s’il se présentera à nouveau torse nu.

« Vous savez ce qu’ils disent : « gardez simplement les yeux ouverts ». »

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter : @jord_mendoza.