Le porte-avions USS Ronald Reagan fonce vers la Corée du Nord après le plus gros lancement de missile de Kim qui puisse frapper des bases américaines

Un groupe de porte-avions de la marine américaine se dirige vers la Corée du Nord dans une démonstration de force après le lancement de fusée le plus inquiétant de Kim à ce jour.

Le régime ermite a testé un missile balistique à capacité nucléaire plus loin que jamais auparavant, déclenchant des avertissements de raid aérien au Japon alors qu’il survolait.

L’USS Ronald Reagan a participé à un exercice naval conjoint au large de la péninsule coréenne la semaine dernière Crédit : Reuters

La fusée a parcouru 2 800 milles – assez loin pour toucher des bases américaines à Guam – avant de s’écraser dans l’océan Pacifique.

Il s’agissait du cinquième essai de missile ordonné par le dirigeant tyrannique de l’État voyou Kim Jong-un ces derniers jours.

La Corée du Sud et les États-Unis ont répondu par une volée de missiles et de bombardements factices à partir d’avions à réaction lors d’exercices conjoints.

Et aujourd’hui, l’USS Ronald Reagan retournait dans les eaux à l’est de la Corée du Sud, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées de Séoul.

Le porte-avions et ses navires de soutien faisaient partie d’exercices la semaine dernière avec la Corée du Sud et le Japon.

Il revient pour démontrer la “ferme volonté des alliés de contrer les provocations et les menaces continues du Nord”, a déclaré Séoul.

Cela survient après l’explosion d’une fusée sud-coréenne qui a semé la panique dans la ville côtière de Gangneung la nuit dernière.

Les habitants craignaient d’être attaqués par le Nord alors qu’une boule de feu orange illuminait le ciel nocturne.

Quelques heures plus tard, l’armée sud-coréenne a admis qu’un de ses missiles Hyunmoo-2 avait échoué peu de temps après son lancement et s’était écrasé.

Son ogive n’a pas explosé et il n’y a pas eu de victimes, a-t-il ajouté.

La dernière fois que Pyongyang a tiré un missile au-dessus du Japon, c’était en 2017, au plus fort d’une période de “feu et de fureur”.

Lors du dernier test – le cinquième lancement de Pyongyang en une semaine – le Japon a ordonné à ses citoyens d’évacuer les bâtiments ou de se réfugier sous terre.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré que le test semblait avoir été celui d’un missile balistique à portée intermédiaire (IRBM) lancé depuis la province nord-coréenne de Jagang.

La Corée du Nord a effectué plusieurs tests récents à partir de là, y compris plusieurs missiles qu’elle a qualifiés d'”hypersoniques”.

‘Téméraire’

Le missile pourrait être le Hwasong-12, que la Corée du Nord a dévoilé en 2017 dans le cadre d’un plan visant à frapper des bases militaires américaines à Guam, a déclaré Kim Dong-yup, un ancien officier de la marine sud-coréenne.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol l’a qualifié de “provocation” et a promis une “réponse sévère”.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont fait une démonstration de force en lançant chacun deux missiles balistiques à courte portée ATACMS dans la mer Jaune.

Les avions de combat des deux pays se sont également entraînés à bombarder avec précision une cible en mer.

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont condamné le test de la Corée du Nord dans les « termes les plus forts ».

L’Union européenne l’a qualifié d ‘”action imprudente et délibérément provocatrice” tandis que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu’il s’agissait d’une violation des résolutions du Conseil de sécurité.

Des décennies de sanctions dirigées par les États-Unis n’ont pas endigué les programmes de missiles et de bombes nucléaires de plus en plus sophistiqués de la Corée du Nord.

Kim Jong-un se prépare à faire exploser plusieurs ogives lors des premiers tests de bombe A depuis cinq ans, suggèrent des images satellites.

Le despote n’a montré aucun intérêt à reprendre la voie ratée de la diplomatie qu’il a poursuivie avec Donald Trump.

Sa puissante sœur a rejeté l’offre de la Corée du Sud d’un coup de pouce économique en échange de l’abandon des armes nucléaires par le Nord.

Kim Yo-jong a déclaré que le pays “n’accepterait jamais” une initiative “audacieuse”.

Un tel plan était ignorant et “le comble de la folie loin d’être réalisé”, a-t-elle déclaré.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont lancé des missiles en réponse au test de fusée de Kim Crédit : Reuters