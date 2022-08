Le porte-avions maudit de la Royal Navy pourrait être hors service pendant des mois pendant des réparations coûtant des MILLIONS

Le porte-avions maudit de 3 milliards de livres sterling de la Royal Navy pourrait passer des mois hors de combat pour des réparations coûtant des millions alors que les ingénieurs préparent une cale sèche.

Le HMS Prince of Wales doit se rendre en boitant à Rosyth, en Écosse, afin que l’arbre d’hélice défectueux du navire puisse être réparé.

Le navire a eu des antécédents de problèmes, notamment des inondations dans sa salle des machines en 2020 Crédit : PA

Le vaisseau amiral de l’OTAN de 65 000 tonnes s’est éloigné de moins de 10 milles de sa base de Portsmouth samedi avant de tomber en panne dans le Solent après que l’équipage a remarqué le problème.

Des plongeurs ont inspecté le navire hier (mardi) après qu’il se soit déplacé vers des eaux moins profondes à Stokes Bay. Elle sera probablement accompagnée de remorqueurs jusqu’en Écosse pour des réparations majeures.

Les patrons de la marine pourraient désormais envoyer le navire jumeau du transporteur, le HMS Queen Elizabeth, pour remplacer le prince de Galles en détresse lors d’un exercice d’entraînement avec les flottes américaine et canadienne.

Une source de la marine a déclaré au Sun : “Sans son hélice fonctionnant correctement, le porte-avions est inutile.

“Elle devra passer plusieurs mois en cale sèche pour s’assurer qu’elle est bien réparée. Ce sera un travail coûteux, c’est sûr.

“Les hauts gradés envisagent d’envoyer la reine Elizabeth pour remplacer le prince de Galles afin que l’exercice puisse se poursuivre.

“Quand vous considérez le nombre de problèmes qu’elle a eus en tant que navire, tout cela est un autre embarras.”

Le navire a eu des antécédents de problèmes, notamment des inondations dans sa salle des machines en 2020.

Au cours de ses deux premières années de service, le navire a passé moins de 90 jours en mer.

Et le mois dernier, The Sun a révélé comment le commandant du transporteur, le capitaine Steve Higham, avait été suspendu pour des allégations selon lesquelles il aurait invité des matelots solitaires dans ses quartiers pour le “mentorat”.

Le contre-amiral Steve Moorhouse a déclaré: “Peu de temps après le départ du navire samedi, un défaut mécanique a été découvert avec l’arbre tribord.

“Je suis allé au navire aujourd’hui pour voir par moi-même quel est le problème et comment nous, dans la Royal Navy, pouvons travailler ensemble pour nous assurer que le navire peut retourner avec succès à sa tâche.

“Après une première évaluation, il est probable que la panne nécessitera des réparations, ce qui pourrait avoir un impact sur le programme du navire.

“Le navire se déplace maintenant vers un mouillage plus abrité pour une inspection plus approfondie, puis nous pourrons fournir d’autres commentaires sur la nature du problème et l’impact sur son calendrier actuel.

“Nous avons réagi rapidement au défaut émergent et travaillons en étroite collaboration avec des partenaires de l’industrie pour résoudre ce problème dès que possible.

“Rassurez-vous, la Royal Navy continue de respecter son engagement, de mener ses opérations et d’assurer la sécurité du Royaume-Uni, de nos partenaires et alliés.”