Le porte-avions américain luttant contre les menaces des Houthis a des avions dans les airs « constamment », déclare son commandant

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Un avion de combat décolle du pont de l’USS Dwight D. Eisenhower. Jake Epstein/Business Insider

Les avions du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower ont été fortement impliqués dans la lutte contre les menaces houthistes.

Le navire de guerre a des avions dans le ciel « en permanence », a déclaré le commandant du groupe aéronaval.

Garder les avions prêts pour les missions est un effort considérable qui comporte de nombreuses pièces mobiles.

À BORD DE L’USS DWIGHT D. EISENHOWER DANS LA MER ROUGE — Il fait fort, chaud et occupé sur le pont d’envol du porte-avions avec des avions de combat lourdement armés qui décollent et atterrissent 24 heures sur 24.

L’Eisenhower est l’un des principaux navires de la réponse de la marine américaine aux Houthis, et ses avions ont été impliqués dans des frappes directes contre les rebelles soutenus par l’Iran au Yémen et dans l’interception de menaces aériennes. Pour l’équipage de l’Eisenhower, garder ses avions prêts – et en vol – est une opération robuste et pas une tâche facile, a déclaré le commandant du groupe aéronaval.

“C’est un effort énorme”, a déclaré le contre-amiral Marc Miguez à Business Insider lors d’une interview sur l’Ike cette semaine. “Nous y travaillons constamment”, a-t-il déclaré, “en lançant des avions toutes les heures, voire toutes les heures et demie”.

Les marins effectuent des travaux sur un avion de chasse sur l’USS Dwight D. Eisenhower. Jake Epstein/Business Insider

Des dizaines d’avions peuvent décoller du porte-avions au cours d’une journée typique, qui peut comprendre plusieurs cycles de lancement et de récupération sur une période pouvant durer jusqu’à 12 heures, voire plus.

Lorsqu’un avion de combat, tel qu’un F/A-18 Super Hornet de la Marine, atterrit sur le navire, le personnel présent dans le poste de pilotage – arborant des gilets de différentes couleurs correspondant à leurs tâches – le prépare pour le prochain lancement ; il devra être ravitaillé et éventuellement réarmé s’il a largué des munitions lors du vol précédent.

Pendant ce temps, d’autres membres de l’équipage gèrent les catapultes du navire – des mécanismes qui permettent au navire de lancer des avions transportant de lourdes charges utiles – et les dispositifs d’arrêt, qui sont des courroies qui aident l’avion à décélérer rapidement à l’atterrissage. Chaque décollage et atterrissage s’accompagne d’un rugissement tonitruant.

Tout ce qui se passe dans le poste de pilotage ne représente qu’une partie de ce qu’il faut pour maintenir un avion dans le ciel. Le reste se passe dans la ville flottante qu’est l’Eisenhower, où plus de 5 000 marins habitent actuellement lors de son déploiement au Moyen-Orient.

Un avion de combat se prépare à décoller sur l’USS Dwight D. Eisenhower. Jake Epstein/Business Insider

Miguez supervise le Carrier Strike Group 2, qui comprend l’Ike, quatre destroyers et un croiseur. Il a déclaré que “faire décoller des avions et les maintenir en l’air demande beaucoup d’efforts”.

C’est pourquoi la préparation est essentielle. Dans les mois qui ont précédé le déploiement à la mi-octobre, l’équipage du porte-avions pratiquait le ciblage dynamique, même si l’on ne savait pas quelle serait la situation en matière de sécurité au large des côtes du Yémen, a déclaré le capitaine Chris Hill, commandant d’Eisenhower. officier, a déclaré à Business Insider.

Il y a plus de 70 avions à bord de l’Eisenhower, l’aile aérienne étant composée de chasseurs F/A-18 Super Hornets, d’avions d’alerte précoce E-2 Hawkeye, d’avions à réaction EA-18 Growler pour la guerre électronique et la surveillance et d’hélicoptères. Alors que la plupart des avions se trouvent sur le poste de pilotage, certains se trouvent en contrebas, dans une zone connue sous le nom de « hangar », où environ 90 membres d’équipage de différents escadrons effectuent la maintenance.

Un avion de combat décolle de l’USS Dwight D. Eisenhower. Jake Epstein/Business Insider

L’avion peut être chargé de diverses missions une fois en vol, allant de l’entraînement à la défense des navires commerciaux et des navires de la marine américaine contre les attaques en cours des Houthis. Ils doivent toujours être prêts à potentiellement attaquer les ressources rebelles au Yémen si nécessaire, a déclaré le capitaine Marvin Scott, commandant de l’escadre aérienne du porte-avions Eisenhower.

Les frappes préventives, qui visent à éliminer efficacement les missiles et les drones Houthis avant même qu’ils ne constituent une menace pour les voies de navigation internationales, sont devenues monnaie courante ces dernières semaines. Avant ce changement de tactique, les États-Unis avaient passé des mois à abattre les menaces houthies dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden, alors qu’elles avaient déjà été lancées par les rebelles.

Le Commandement central américain, ou CENTCOM, a annoncé des actions militaires préventives sur plusieurs occasions au cours des derniers jours. Ceux-ci ont détruit une poignée de navires de surface sans pilote, qui sont des drones pouvant contenir des explosifs, et des missiles antinavires.

Un avion de combat atterrit sur le pont de l’USS Dwight D. Eisenhower. Jake Epstein/Business Insider

“C’est un système très flexible”, a déclaré Scott à Business Insider à propos des opérations aériennes d’Eisenhower. “Nous disposons de nombreuses options” en fonction de la mission exécutée, a-t-il ajouté.

Scott a déclaré que la Marine a « considérablement dégradé » les capacités des Houthis au cours des dernières semaines, y compris leur capacité à lancer des missiles et des drones, en partie grâce aux actions d’Eisenhower et aux avions qui décollent toute la journée.

“Nous sommes prêts et soutenus pour rester ici aussi longtemps qu’il le faudra pour défendre la liberté du commerce”, a-t-il déclaré.