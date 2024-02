Le porte-avions américain luttant contre les menaces des Houthis a des avions dans les airs « constamment », déclare son commandant

À BORD DE L’USS DWIGHT D. EISENHOWER DANS LA MER ROUGE — Il fait fort, chaud et occupé sur le pont d’envol du porte-avions avec des avions de combat lourdement armés qui décollent et atterrissent 24 heures sur 24.

L’Eisenhower est l’un des principaux navires de la réponse de la marine américaine aux Houthis, et ses avions ont été impliqués dans des frappes directes contre les rebelles soutenus par l’Iran au Yémen et dans l’interception de menaces aériennes. Pour l’équipage de l’Eisenhower, garder ses avions prêts – et en vol – est une opération robuste et pas une tâche facile, a déclaré le commandant du groupe aéronaval.