Le porte-avions américain et les navires de guerre sud-coréens lancent de nouveaux exercices au milieu des tensions

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan a lancé vendredi une nouvelle série d’exercices navals avec des navires de guerre sud-coréens, un jour après que la Corée du Nord a tiré plus de missiles balistiques et piloté des avions de guerre dans une escalade de ses essais d’armes .

Le Reagan et son groupement tactique sont retournés dans les eaux près de la péninsule coréenne après que la Corée du Nord a lancé plus tôt cette semaine un missile à capacité nucléaire au-dessus du Japon en réponse à l’entraînement antérieur du groupe aéronaval avec des navires de la marine sud-coréenne. La Corée du Nord considère les exercices militaires américano-sud-coréens comme une pratique pour envahir le pays.

Les derniers exercices de deux jours, qui impliquent également des destroyers américains et sud-coréens et d’autres navires, se déroulaient dans les eaux internationales au large de la côte est de la péninsule. Les exercices visent à renforcer les capacités de défense des alliés et impliqueront une formation pour escorter le Reagan au sud-est de l’île sud-coréenne de Jeju, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées sud-coréens dans un communiqué.

“Nous continuerons à renforcer nos capacités opérationnelles fermes et notre préparation à répondre à toute provocation de la Corée du Nord”, indique le communiqué.

La Corée du Nord pourrait réagir aux nouveaux exercices avec davantage de tests de missiles. Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré jeudi que le redéploiement du groupe de transporteurs constituait “une menace sérieuse pour la stabilité de la situation dans la péninsule coréenne et dans ses environs”.

Le rythme record des essais d’armes de la Corée du Nord cette année vise à étendre son arsenal afin qu’il puisse menacer de manière crédible le continent américain et ses alliés régionaux avec des armes nucléaires, puis engager des négociations avec les États-Unis à partir d’une position plus forte en tant qu’État nucléaire reconnu. Ses deux lancements de missiles balistiques jeudi étaient la sixième série de tirs d’armes du Nord en moins de deux semaines.

Le missile nord-coréen à portée intermédiaire testé mardi ressemblait à un missile Hwasong-12 capable d’atteindre le territoire américain de Guam dans le Pacifique, selon des observateurs. D’autres missiles lancés récemment sont des armes à courte portée qui ciblent la Corée du Sud.

La Corée du Nord est prête à effectuer son premier essai nucléaire en cinq ans et se prépare à tester un nouveau missile balistique intercontinental à carburant liquide et un missile balistique lancé par sous-marin, a déclaré aux législateurs Heo Tae-keun, vice-ministre sud-coréen de la politique de défense nationale. plus tôt cette semaine.

Vendredi, Heo a eu des appels vidéo trilatéraux avec ses homologues américain et japonais pour discuter des récents essais de missiles de la Corée du Nord. Ils ont souligné que la coopération sécuritaire entre les trois pays serait renforcée si le Nord poursuivait ses provocations, a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense dans un communiqué.

Jeudi, des destroyers navals des trois pays ont mené des exercices conjoints d’une journée au large de la côte est de la péninsule coréenne pour perfectionner leurs capacités à rechercher, suivre et intercepter les missiles balistiques nord-coréens. La semaine dernière, ils ont organisé des exercices anti-sous-marins impliquant les Reagan dans la région.

La Corée du Nord a également fait voler 12 avions de combat à des dizaines de kilomètres de la frontière intercoréenne, incitant le Sud à envoyer 30 avions militaires en réponse. Il n’y a pas eu d’affrontements.

Les huit avions de combat nord-coréens et les quatre bombardiers auraient effectué des exercices de tir air-sol, a indiqué l’armée sud-coréenne. L’agence de presse Yonhap a rapporté qu’il s’agissait probablement de la plus grande mobilisation d’avions de combat de la Corée du Nord pour un tel exercice près de la frontière.

Hyung-jin Kim, Associated Press