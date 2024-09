Le porte-avions américain au Moyen-Orient se dirige vers son port d’attache

WASHINGTON — La rare initiative du Pentagone visant à maintenir deux porte-avions de la Marine au Moyen-Orient au cours des dernières semaines est désormais terminée, alors que l’USS Theodore Roosevelt rentre chez lui, selon des responsables américains.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin avait ordonné au Roosevelt de prolonger son déploiement pendant une courte période et de rester dans la région pendant que l’USS Abraham Lincoln était poussé à se rendre dans la zone plus rapidement. L’administration Biden a renforcé la présence militaire américaine là pour aider à défendre Israël contre d’éventuelles attaques de l’Iran et de ses mandataires et pour protéger les troupes américaines.

Les commandants américains au Moyen-Orient affirment depuis longtemps que la présence d’un porte-avions américain et des navires de guerre qui l’accompagnent constitue un moyen de dissuasion efficace dans la région, en particulier pour l’Iran. Guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza Depuis l’automne dernier, il y a eu une présence persistante de porte-avions dans et autour de la région – et pendant de courtes périodes, ils se sont chevauchés pour avoir deux des porte-avions là en même temps.

Cependant, avant l’automne dernier, cela faisait des années que les États-Unis n’avaient pas engagé autant de puissance navale dans la région.

La décision de rapatrier le Roosevelt intervient alors que la guerre à Gaza dure depuis 11 mois, avec des dizaines de milliers de morts, et que les efforts internationaux pour négocier un cessez-le-feu entre Israël et le groupe militant Hamas ont échoué. bloqué à plusieurs reprises alors qu’ils s’accusent mutuellement de formuler des exigences supplémentaires et inacceptables.

Pendant plusieurs mois plus tôt cette année l’USS Dwight D. Eisenhower est resté dans la mer Rouge, capable à la fois de répondre pour aider Israël et de défendre les navires commerciaux et militaires contre les attaques des Houthis soutenus par l’Iran au Yémen. Le porte-avions, basé à Norfolk, en Virginie, est rentré chez lui après un déploiement de plus de huit mois au combat que la Marine a déclaré être le la plus intense depuis la Seconde Guerre mondiale.

Des responsables américains, qui ont requis l’anonymat pour discuter des mouvements de troupes, ont déclaré que le Roosevelt, basé à San Diego, et le destroyer USS Daniel Inouye, devraient être dans la région du commandement indo-pacifique jeudi. L’autre destroyer du groupe d’attaque, l’USS Russell, avait déjà quitté le Moyen-Orient et opérait en mer de Chine méridionale.

Le Lincoln, qui se trouve actuellement dans le golfe d’Oman avec plusieurs autres navires de guerre, est arrivé au Moyen-Orient il y a environ trois semaines, ce qui lui a permis de chevaucher jusqu’à présent le Roosevelt.

Il y a également un certain nombre de navires américains dans l’est de la mer Méditerranée, et deux destroyers et le sous-marin lance-missiles USS Georgia se trouvent dans la mer Rouge.