L’ancien, en fait, le bon Google Pay était censé fermer il y a quelques jours, ainsi que son joli petit portail Web que j’utilise souvent pour envoyer de l’argent aux gens et vérifier les transactions ou gérer les méthodes de paiement pour mon compte Google. Pour une raison quelconque, il est toujours en vie et Google a même changé le message d’avertissement en haut de la confirmation que le 5 avril était le dernier jour pour cela à un délai « bientôt ».

C’est une bonne nouvelle pour ceux d’entre nous qui ne sont pas du tout fans du nouveau Google Pay. Aussi élégante que soit la nouvelle application Google Pay, je ne peux pas dire que je suis fan de celle-ci ne fonctionnant que sur un seul appareil à la fois, étant liée à mon numéro de téléphone plus étroitement qu’à mon compte Google, ajoutant de nouveaux frais à l’instant transferts, et bien sûr, mettre fin à la vie du portail Web.

Écoutez, je sais que nous vivons dans un monde où tout le monde est trop près de son téléphone, mais lier un système de paiement à un numéro de téléphone est une mauvaise idée. Vous ne pouvez généralement pas avoir de numéro de téléphone sans payer à un opérateur un paiement mensuel de service, où la connexion à un compte Google est essentiellement gratuite. Vous comprenez ce que je dis ici, non?

Mais plus important encore, un portail Web accessible à partir d’un ordinateur sera toujours infiniment plus efficace qu’une minuscule application mobile de merde. Certains d’entre nous restent assis sur des ordinateurs toute la journée. Tu sais combien il m’est facile de taper pay.google.com dans un vrai navigateur et à partir d’un vrai clavier, pour ensuite cliquer deux fois sur un paiement à quelqu’un? Je sais une chose, ce sera beaucoup plus pénible de faire la même tâche sur un petit téléphone avec un clavier virtuel.

Quoi qu’il en soit, baby rant over – assurez-vous d’utiliser le portail Web aussi longtemps que possible! C’est bien!