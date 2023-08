Le portail PlayStation à 200 $ permettra de jouer aux jeux PS5 uniquement via Wi-Fi

La grosse manette DualSense de Sony avec écran, initialement surnommé « Projet Q », n’était pas la console portable de nouvelle génération que nous espérions à l’origine, mais de nouveaux détails sur ce qu’on appelle désormais le « PlayStation Portal » montrent que l’appareil va être un Appareil de streaming Wi-Fi uniquement utilisé pour lire à distance votre PlayStation 5, et vous ne pouvez pas écoutez-le avec votre casque Bluetooth habituel.

Le portail PlayStation à 200 $ est simplement décrit comme un « lecteur distant ». Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités d’un contrôleur DualSense, y compris les déclencheurs haptiques, mais il est connecté à un écran LCD de 8 pouces. Le vice-président de l’expérience de plate-forme de Sony, Hideaki Nishino, a déclaré dans un communiqué article de blog que l’écran 60 Hz est capable de 1080p et peut jouer à des jeux à 60 FPS.

Pour jouer réellement, vous devez connecter l’appareil à une PlayStation 5 existante via Wi-Fi ou PlayStation Link. Le plus gros problème est que l’appareil ne prend pas en charge Le streaming cloud naissant du PlayStation Plus Premium capacités.

Aucune option 5G signifie également que vous serez lié à votre point d’accès Wi-Fi local et, bien sûr, vous devrez vous connecter à votre PS5 actuelle pour accéder à ce contenu. Les utilisateurs devraient pouvoir réveiller leur PS5 à distance pour accéder à son contenu. Sans oublier que deux personnes ne peuvent pas utiliser la PS5 à la maison et le Portal en même temps. Il ne supportera pas non plus PSVR2.

IGN partagé une pratique avec le portail, et l’appareil est apparemment plus léger que votre Nintendo Switch moyenne. Au lieu d’un pavé tactile comme vous pourriez le trouver sur un contrôleur DualSense classique, deux zones tactiles apparaissent à côté de chaque joystick sur l’écran du portail. Le critique du point de vente a-t-il dit Je n’ai pas rencontré de latence de streaming à partir d’une PS5, bien que la connectivité puisse dépendre des configurations des utilisateurs, surtout s’ils diffusent depuis un endroit éloigné de leur grotte de jeu actuelle.

En fait, il s’agit d’une version améliorée de l’ancienne PlayStation Remote Play qui vous permet de diffuser du contenu PlayStation sur un autre appareil. Nous n’étions pas les seuls à espérer une sorte de console portable de type Steam Deck spécialement pour PlayStationmais Sony est grand pas vraiment si portable la sortie portable est de plus en plus décevante simplement en raison de ses capacités limitées. Et c’est avant de comprendre comment Sony a limité les écouteurs tiers sur le portail.

Il existe une prise audio 3,5 mm pour une écoute filaire, mais l’appareil ne prend pas en charge Bluetooth. Cela signifie que cela ne fonctionnera même pas avec le Casque PlayStation Pulse 3D qui est sorti avec la PlayStation 5 originale. Au lieu de cela, le portail utilise PlayStation Link, la nouvelle technologie audio sans fil exclusive de la société.

Ces limitations semblent avoir été conçues pour promouvoir le nouveau casque Pulse Elite à 150 $ et les écouteurs Pulse Explore à 200 $ de la société. Les deux prennent en charge la réduction du bruit de fond améliorée par l’IA tout en promettant une « écoute de niveau audiophile » avec des pilotes magnétiques planaires. Chaque appareil est livré avec un adaptateur USB que vous devez brancher sur une PS5 pour vous connecter au portail via Link. Curieusement, les deux appareils audio prennent toujours en charge Bluetooth et peuvent se connecter simultanément à Link et à un autre appareil.

Sans tester aucun de ces produits, il est difficile de dire si l’un d’entre eux vaut son prix. Le Manette PS5 Edge était au même prix, à 200 $, mais les joueurs se plaignaient de problèmes d’autonomie de la batterie, probablement à cause d’une batterie réduite. Cependant, les limitations d’écoute de Sony avec le portail sont déconcertantes et cela rebutera la plupart des utilisateurs qui ne disposent pas d’un ensemble d’écouteurs filaires de qualité.