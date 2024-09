Le portage Xbox tant demandé de Final Fantasy Pixel Remaster a finalement été révélé

Ce que vous devez savoir

Microsoft a fait une présentation de 45 minutes au Tokyo Game Show cette semaine, mettant en avant ses efforts continus pour promouvoir les jeux Xbox en Asie.

Dans mon podcast XB2 récemment, j’ai laissé entendre que j’avais entendu dire que davantage de jeux Final Fantasy devaient être révélés pour Xbox lors de l’événement.

Il semble désormais qu’au moins l’une d’entre elles ait été confirmée, un utilisateur de Reddit en Allemagne ayant remarqué qu’une bannière publicitaire semblait avoir été mise en ligne prématurément.

La collection Final Fantasy Pixel Remaster comprend tous les jeux Final Fantasy 2D classiques, de Final Fantasy jusqu’à Final Fantasy VI, considéré par beaucoup comme le sommet de la franchise.

Final Fantasy 14 a récemment été lancé sur Xbox et Final Fantasy 16 a récemment été lancé sur Steam, mais il faudra peut-être un certain temps avant de voir Final Fantasy 7 Remake arriver sur Xbox.

(Mise à jour): Le portage Xbox de Final Fantasy Pixel Remaster a été annoncé au Tokyo Game Show et sera disponible en téléchargement plus tard dans la journée sur les consoles Xbox et PC via Windows.

Article original (26 septembre 2024) :

Les fans de Final Fantasy sur Xbox, qui souffrent depuis longtemps, sont sur le point d’obtenir un répit, si cette fuite est exacte.

Il y a peu de temps sur notre Podcast XB2J’ai partagé des indices que j’ai reçus selon lesquels Final Fantasy serait présent lors de la présentation du Xbox Tokyo Game Show de Microsoft, prévue pour le 26 septembre 2024, plus tard dans la journée en fait. L’émission sera diffusée en direct sur diverses plateformes à 3 heures du matin PST / 6 heures EST / 11 heures BST et 19 heures JST, et Microsoft vient peut-être de divulguer accidentellement l’une des révélations.

Partagé via redditil semble que certains joueurs Xbox dans les régions germanophones d’Europe ont reçu une bannière publicitaire pour la collection Final Fantasy Pixel Remaster, avec la mention « Maintenant disponible » une fois traduite. La bannière renvoie vers une page de magasin inactive au moment de la rédaction de cet article, mais le libellé semble suggérer que le jeu sera abandonné et sera disponible instantanément pendant le salon.

La bannière de Final Fantasy Pixel Remaster apparaît sur Xbox avant le Tokyo Game Show. La diffusion Xbox TGS est prévue à 3 heures du matin, heure du Pacifique. https://t.co/pgKofa2bCM pic.twitter.com/rC0gVYLJAm25 septembre 2024

La collection Final Fantasy Pixel Remaster comprend tous les jeux Final Fantasy jusqu’à Final Fantasy 6, que beaucoup considèrent comme le point culminant de la franchise de l’ère classique. Ces jeux ont été légendaires en repoussant les limites de la musique du jeu, de la narration et du genre RPG en général, et restent des favoris nostalgiques pour beaucoup.

Jusqu’à présent, les jeux étaient exclusivement indisponible sur Xbox. Vous pouvez jouer aux jeux Final Fantasy Pixel Remaster sur pratiquement toutes les autres plateformes imaginables, y compris Android et iOS, mais pour une raison quelconque, Square Enix n’a pas jugé bon de les transférer sur la plateforme de console maison de Microsoft.

Lors de la dernière Final Fantasy Celebration, le patron de Xbox, Phil Spencer, est monté sur scène aux côtés d’anciens de Final Fantasy pour parler du lancement de Final Fantasy 14 sur Xbox. Cela faisait partie d’un partenariat plus large que Microsoft s’est efforcé de corriger après que plusieurs jeux Final Fantasy soient devenus exclusifs à PlayStation, notamment Final Fantasy 7 Remake, Rebirth et Final Fantasy 16.

Les JRPG sont appréciés par des millions de joueurs plus âgés à travers le monde, même s’ils ont du mal à trouver un public moderne parmi les joueurs plus jeunes, de l’aveu même de la société. Final Fantasy 16 et Rebirth n’ont pas atteint les objectifs de vente de Square Enix selon les déclarations des actionnaires. En réponse, Square Enix s’est engagé à viser des lancements simultanés sur les plateformes pour les futurs titres, en ciblant plus étroitement que jamais Xbox, PlayStation et PC. Ils auront peut-être du pain sur la planche, car de nombreux utilisateurs se sont plaints de l’optimisation de Final Fantasy 16 sur PC, qui a sans doute encore besoin d’un peu de travail.

Toutes les dernières actualités, critiques et guides pour les passionnés de Windows et Xbox.

🎃Les meilleures offres du Black Friday en avant-première🦃

Un pas dans la bonne direction

Ces dernières années, Microsoft a travaillé d’arrache-pied pour obtenir le soutien des développeurs asiatiques. Microsoft a réussi à obtenir un traitement simultané pour des titres de longue date comme Yakuza, ainsi que pour les titres Persona d’Atlus, dont le prochain Metaphor: ReFantazio. Microsoft a également finalement décroché le phénomène chinois mondial très populaire Genshin Impact pour Xbox, prévu pour novembre 2024.

Mais tout n’est pas gagné. Microsoft a raté des jeux asiatiques tiers forts comme Phantom Zero, Stellar Blade et Black Myth Wukong. Le jeu a également remporté quelques titres exclusifs, notamment Palworld, qui vient d’être lancé sur PlayStation la semaine dernière.

Final Fantasy reste néanmoins un opus difficile pour Microsoft. Après avoir manqué tous les jeux Final Fantasy depuis Final Fantasy XV, Microsoft a commencé à réparer la situation en commençant par Final Fantasy 14, qui est en substance la réponse de Square Enix à World of Warcraft et reste sans doute le meilleur MMORPG alternatif.

J’ai entendu dire que l’intégralité de la série Final Fantasy est également au programme sur Xbox, y compris des jeux comme Final Fantasy 7 Remake et Final Fantasy 7 Rebirth. On m’a dit que la trilogie Final Fantasy 7 Remake pourrait être plus éloignée, cependant. Il semble plus probable que nous ayons Final Fantasy 16 avant ceux-ci, même si ce n’est pas encore clair. Je suis sûr que nous en apprendrons davantage sur les projets de Square Enix pour Xbox, et sur les projets de Xbox pour les jeux japonais et asiatiques au Tokyo Game Show, plus tard dans la journée. J’espère personnellement voir les jeux Final Fantasy Pixel Remaster arriver sur Xbox Play Anywhere, afin de pouvoir les récupérer également sur mon Lenovo Legion Go.