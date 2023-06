Le portable intra-auriculaire STAT Health promet qu’il peut prédire l’évanouissement

La start-up de santé numérique STAT Health a conçu un appareil pour aider les gens à mieux comprendre pourquoi ils éprouvent des symptômes comme des étourdissements, des évanouissements et un brouillard cérébral.

STAT Health a annoncé mardi son nouveau portable intra-auriculaire, le STAT, qui mesure le flux sanguin vers la tête. Lorsque les utilisateurs se lèvent, l’écouteur suit automatiquement les changements de leur fréquence cardiaque, de leur pression artérielle et de leur débit sanguin, qui sont des informations utiles pour les patients qui souffrent couramment d’étourdissements et d’évanouissements à la suite de maladies comme le long Covid et le syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS) , entre autres.

Les utilisateurs peuvent suivre leurs mesures dans une application sur leur téléphone portable et obtenir des informations sur la manière dont leurs choix de mode de vie affectent leurs symptômes. L’écouteur STAT s’est également avéré capable de prédire les évanouissements quelques minutes avant qu’il ne se produise, selon des résultats évalués par des pairs publiés dans le Journal of the American College of Cardiology cette année.

Le PDG de STAT Health, Daniel Lee, a déclaré que le portable n’est pas un diagnostic et qu’il ne s’agit pas d’une forme de traitement, mais qu’il peut servir de ressource pour une population de patients à qui on dit souvent que leurs symptômes ne sont pas réels.

« Cette population, beaucoup de médecins ne peuvent en fait pas mesurer que quelque chose ne va pas chez eux », a déclaré Lee à CNBC dans une interview. « On leur dit que c’est juste dans leur tête parce qu’il n’y a aucun moyen de le mesurer. Mais il existe un moyen de valider qu’il y a quelque chose qui ne va pas et que leurs expériences sont légitimes. »

Lee a déclaré que le STAT aidera les patients à accéder à des informations en temps réel pour les aider à décider quand ils peuvent se pousser et quand ils doivent se détendre.