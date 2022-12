Le port le plus fréquenté d’Amérique n’est plus sur la côte ouest

New York

CNN

—



Au cours des 22 dernières années, le port de Los Angeles a été le port à conteneurs le plus achalandé d’Amérique du Nord, déplaçant environ 10 millions de conteneurs de fret remplis de marchandises pour les Américains et rapportant environ un demi-milliard de dollars de revenus chaque année à l’État de Californie. Mais depuis trois mois, le port de New York et du New Jersey est n°1.

Ce réacheminement de la chaîne d’approvisionnement américaine est une tentative d’acheminer les marchandises aux consommateurs plus rapidement et à moindre coût. La grande majorité des marchandises fabriquées à l’étranger, des meubles et des vêtements aux pièces automobiles, arrivent toutes aux États-Unis sur des cargos qui déchargent dans les ports américains.

LA n’est pas contente de perdre son titre au profit de son rival de cross-country.

“Nous devons récupérer cette cargaison”, a déclaré Gene Seroka, directeur exécutif du port de Los Angeles, dans un récent conférence de presse.

Depuis août, les importations dans les deux principaux ports de la côte ouest – Los Angeles et Long Beach – ont diminué. Le volume de fret au port de Los Angeles a diminué de 25 % au cours des trois derniers mois par rapport à l’année dernière, et de 17,3 % par rapport à la moyenne quinquennale. Cette cargaison est maintenant acheminée vers la Nouvelle-Orléans, ainsi que vers les ports de la côte Est comme Savannah, New York et le New Jersey.

“Les niveaux records de fret se poursuivent”, a déclaré Rick Cotton, directeur exécutif de l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey, lors d’un point de presse le mois dernier.

“Notre objectif est de conserver autant que possible cette activité”, a déclaré un porte-parole du port de New York et du New Jersey.

Ce changement découle des craintes concernant un contrat de travail non résolu entre l’International Longshore & Warehouse Union (ILWU) et la Pacific Maritime Association (PMA). Autour de 20 000 dockers des ports de la côte ouest, dont Los Angeles et Long Beach, travaillent sans contrat depuis le 1er juillet. Les détaillants craignent que les négociations en cours ne conduisent à une grève, malgré les assurances des deux parties que cela ne se produira pas. Une grève du fret ferroviaire aux États-Unis a failli envoyer l’économie américaine dans une spirale de la chaîne d’approvisionnement – ​​augmentant les enjeux de ce qu’une grève portuaire pourrait faire. Une grève des dockers, que les deux partis travaillistes se disent résolus à éviter, paralyserait la chaîne d’approvisionnement de la côte ouest et des États-Unis, envoyant encore plus de volume et de pression vers d’autres ports plus petits de la côte est et de la côte du golfe.

“Nous avons esquivé une grève des chemins de fer et la chaîne d’approvisionnement du commerce de détail devrait être en mesure de gérer facilement les semaines restantes de la saison des fêtes”, a déclaré Jonathan Gold, vice-président de la chaîne d’approvisionnement et de la politique douanière à la National Retail Federation dans un communiqué. “L’incertitude [is what] les détaillants et autres expéditeurs ont peur. Ils ne veulent pas être coincés dans une situation où il pourrait y avoir une perturbation à cause de la situation de travail ou autre chose », a expliqué Gold à CNN.

Pour l’instant, le port de New York et du New Jersey affirme avoir été en mesure de gérer la cargaison supplémentaire sans retard et ne cherche pas à abandonner de nouvelles affaires. Les mois d’hiver sont généralement la saison lente des importations, mais en février, le trafic de fret reprendra après le Nouvel An lunaire chinois, car les détaillants chercheront déjà à apporter des articles de rentrée scolaire et de vacances aux États-Unis.

En plus du passage aux ports de la côte Est, les leçons tirées d’un scénario de trafic cauchemardesque qui s’est déroulé dans l’océan Pacifique pendant la haute saison des achats des fêtes de 2021 – entraînant des étagères vides pour les détaillants.

Les marchandises se sont retrouvées bloquées au large des côtes de la Californie, assises sur un nombre record de 109 porte-conteneurs en janvier, attendant des semaines pour être déchargées dans les ports de Los Angeles et de Long Beach. Les détaillants et les importateurs ne peuvent pas se permettre ce genre de retard – et ont commencé à déplacer leurs itinéraires de chaîne d’approvisionnement vers d’autres ports américains. L’embouteillage dans les ports de la côte ouest a retardé l’acheminement des marchandises par les Américains et a fait grimper les prix, la demande dépassant l’offre.

“Je pense qu’il y a une réelle reconnaissance de la nécessité d’avoir cette diversification et de ne pas compter sur un port plutôt qu’un autre, mais d’avoir plusieurs ports qu’ils utilisent”, a déclaré Gold.

Mais le port de Los Angeles pourrait encore conserver son titre pour l’année, puisqu’il est sur la bonne voie pour connaître sa deuxième meilleure année jamais enregistrée derrière le record de 10,6 millions de conteneurs de l’année dernière qui ont transité par le port. Mais jusqu’à ce que le conflit de travail soit résolu sur la côte ouest, il sera difficile de faire revenir les importateurs.

Aujourd’hui il n’y a que quatre cargos au port de Los Angeles. Cela représente un changement majeur dans la chaîne d’approvisionnement américaine et où le fret mondial arrive dans le pays. La quantité de fret entrant dans le port de New York et du New Jersey a augmenté de 10,6 % en novembre depuis le début de l’année 2021 – qui a été une année record. Le port estime que 85 % de ces importations étaient censées se rendre sur la côte ouest.

“Malgré ce flot de marchandises – [it’s] été extraordinairement bien géré. Nous nous attendons à ce que cela continue », a déclaré Cotton.

En octobre, 20 navires annulés sont entrés dans le port de Los Angeles, et 20 autres pour novembre et décembre, selon Seroka. Les implications financières peuvent être coûteuses.

« Si le fret est en baisse de 25 % d’une année sur l’autre, les emplois pourraient être en baisse en ce moment de 20 % ou 22 %. Ce n’est peut-être pas exactement un pour un, mais vous avez un aval [effect]”, a déclaré Seroka à CNN.

Avec moins de revenus, Seroka a déclaré que cela limitait les investissements dans les infrastructures portuaires. Les terminaux maritimes paient des impôts à la ville, au comté et à l’État – et, si les affaires sont en baisse, cela réduit les revenus des municipalités.

“Les impacts économiques sont considérables lorsqu’il s’agit de nous faire perdre notre part traditionnelle [of cargo]. C’est une réelle préoccupation », a déclaré Seroka.