Le Port Jefferson Ice Festival revient avec des sculptures Barbie et Spider-Man de 6 pieds

Si Rich Daly était un super-héros, les gens l’appelleraient Iceman. En moins d’une heure, il peut transformer un bloc de glace en œuvre d’art sous vos yeux. Depuis 25 ans, il dirige son entreprise Ice Memories, Inc. de Mastic Beach, spécialisée dans la conception de sculptures sur glace.

“Je peux pratiquement tout sculpter”, a déclaré Daly, 43 ans. “Mais comme nous sommes à Long Island et que j’aime l’eau, je suis connu pour mes sculptures nautiques.”

Daly est la vedette du cinquième festival annuel de glace à Port Jefferson, car il présentera 25 sculptures de glace dans tout le village les 27 et 28 janvier.

« Notre objectif est d’attirer les gens à Port Jefferson pendant la basse saison. Ce fut un énorme succès dès la première année et n’a cessé de croître depuis », déclare James Luciano, président du Port Jefferson Business Improvement District, qui accueille l’événement. “C’est un week-end amusant pour les familles en plein hiver, quand il ne se passe pas grand-chose.”

Le festival propose une variété d’activités de plein air. Voici cinq choses à ne pas manquer.

DES SCULPTURES À GOGO

Les sculptures de glace de Daly sont placées devant différentes entreprises locales comme Southdown Coffee, Red Shirt Comics, The Fifth Season, New Bridge Realty, Wild Plant Shop, Fetch Doggy Boutique & Bakery et Tabu, présentant des logos d’entreprise, des animaux, des personnages de films et bien plus encore.

«Nous changeons toujours les choses pour que les gens puissent voir les nouveaux designs qui reviennent année après année», explique Daly. Il échangera également des sculptures dimanche.

Deux nouvelles grandes pièces pour 2024 seront des sculptures de 6 pieds de Spider-Man et Barbie, placées l’une à côté de l’autre sur Mill Creek Road, qui sera fermée en tant que centre d’activités devant la Port Jeff Brewing Company.

“Barbie et Spider-Man vont être créés avant le festival en plusieurs pièces et assemblées avec des ascenseurs”, explique Daly.

Noah Salvatore, 5 ans, de Riverhead, se tient à l’intérieur d’une sculpture de glace au Port Jefferson Ice Festival en janvier 2023. Crédit : Morgan Campbell

De nombreuses sculptures de glace sont créées spécifiquement pour les selfies, comme un trône de glace de 6 pieds pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes au coin de Main Street et de Broadway. Il y a aussi le retour du cadre de la Saint-Valentin sur Arden Place (en face de Starbucks) ainsi que la sculpture la plus populaire : la mâchoire d’un requin.

«Nous faisons un set différent chaque année», explique Daly. « Tout le monde peut s’y identifier. C’est amusant.

MAC ET FROMAGE, S’IL VOUS PLAÎT

La Chambre de commerce du Grand Port Jefferson organisera sa tournée annuelle des macaronis au fromage dans le cadre des festivités. Seize restaurants locaux participent à l’événement, dont Barito Tacos & Cocktails, Castaways Steak & Seafood, Curry Club at SāGhar, Ferryman’s Grille at Danfords Hotel, Gourmet Burger Bistro, Nantuckets, Pasta Pasta (samedi uniquement), PJ Lobster House, Port Bistro & Pub, Revival by Toast, Spycoast, The Steam Room, The Whiskey Barrel, Tommy’s Place, Portside Bar & Grill et Torte Jeff Pie Company.

« Les gens ont une histoire d’amour avec le macaroni au fromage. C’est un aliment réconfortant pendant le froid de l’hiver », explique Barbara Ransome, directrice des opérations de la Chambre.

Ceux qui achètent des billets (30 $ par personne) à l’avance peuvent suivre le sentier piétonnier et déguster des échantillons de 2 à 3 onces des différents styles de macaroni au fromage. Barito Tacos servira du macaroni au fromage mexicain épicé avec du fromage nacho, du pico de gallo, de la chapelure panko garnie de crème mexicaine. Le Curry Club de SāGhar propose du macaroni au fromage tikka masala, une sauce tomate à base d’une touche de crème et d’épices exotiques du nord de l’Inde. Torte Jeff Pie Company prépare un macaroni au fromage aux pommes rôties et au bacon d’érable, tandis que Gourmet Burger Bistro prépare un macaroni au fromage au poulet Buffalo flamboyant.

SPECTACLES EN DIRECT

Daly réalisera des sculptures sur glace en direct chaque jour à midi sur Mill Creek Road (en face de Port Jeff Brewing Company), à 14 heures sur le parking Meadow près de Rocketship Park et à 16 heures au Pocket Park près du restaurant Portside (derrière Starbucks). Chaque sculpture vivante est fabriquée à partir de 900 livres. de glace.

« Il peut y avoir jusqu’à 1 000 personnes à un moment donné. Parfois, je ne vois pas la fin de la foule », explique Daly. « Habituellement, les gens ne peuvent pas dire ce que je sculpte avant d’avoir atteint la moitié du travail. Dès qu’ils ont une idée de ce que c’est, ils commencent à crier des suppositions.

Des démonstrations de patinage sur glace devraient avoir lieu au Rinx at Harborfront Park, situé au 101-A East Broadway, à 11h30, 12h15 et 13h00 les deux jours.

De la musique live sera jouée devant la Port Jeff Brewing Company par Eric McCormick le samedi de 13h à 15h et The Castaways le dimanche de 14h à 16h.

JEUX ET CONCOURS

Annalise Bartone, 4 ans, de Holbrook, joue au trou de maïs de sculpture sur glace au Port Jefferson Ice Festival en janvier 2023. Crédit : Morgan Campbell

Participez à une partie de golf sur glace, de tic-tac-toe sur glace ou de trou de maïs glacé dans la passerelle à côté de Chase Bank sur Main Street. Ensuite, gravez votre nom sur le mur de glace graffiti situé à côté de Kilwins sur Main Street.

Faites griller des guimauves gratuites sur un feu ouvert dans le parking Frigate ou prenez un chocolat chaud gratuit sur la terrasse du PJ Lobster House.

BALADE À CHEVAL ET EN CALÈCHE

Faites une promenade en calèche dans les rues de Port Jeff de midi à 16 heures les deux jours. Les billets coûtent 5 $ par enfant (12 ans et moins), 10 $ par adulte. Les manèges sont lancés devant l’église chrétienne Harborview sur East Main Street. Le trajet de 10 minutes va de East Main Street à Broadway en remontant Main Street et retour.