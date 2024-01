Le Port Huron Chilly Fest comprendra des sculptures sur glace, des compétitions, des spectacles en direct et bien plus encore – The Voice

Chilly Fest aura lieu les 2 et 3 février à Port Huron. (Avec l’aimable autorisation de Wendy Thibodeau Photography)

Chilly Fest, le festival d’hiver annuel de Port Huron, revient dans la ville les 2 et 3 février.

“Chilly Fest est de retour”, ont déclaré les organisateurs sur la page Facebook de l’événement Chilly Fest. « La fête « chili » d’hiver la plus amusante dans le jardin, dans le quartier le plus cool de la ville. Réservez les dates des 2 et 3 février et promenez-vous dans le centre-ville de Port Huron tout en profitant d’activités de plein air telles que des sculptures sur glace, une station s’more, des promenades en calèche, une compétition de chili, une zone pour enfants et bien plus encore.

L’événement annuel est organisé par la Downtown Development Authority, McMorran Place, Port Huron Parks and Recreation et le Chilly Fest Committee, composé de membres de la communauté.

“Chilly Fest réunira tous les favoris de la communauté, y compris des spectacles en direct incroyables, des courses au lit, une zone pour enfants, des sculptures sur glace, une cuisine au chili, entre autres”, a déclaré Natacha Hayden, directrice de la Downtown Development Authority.

“La nouveauté cette année est notre partenariat avec Wrigley Hall”, a ajouté Hayden. « Les activités de la journée familiale se dérouleront traditionnellement autour de McMorran Plaza, puis Wrigley Hall accueillera la scène nocturne avec des spectacles en direct. Je suis particulièrement enthousiasmé par la transformation hivernale que le Wrigley Hall prévoit de réaliser pour accueillir les participants du Chilly Fest.

Le 2 février, il y aura un spectacle en direct du Sunset Blvd Band de 19 h à 22 h au Wrigley Hall, avec des frais d’entrée de 5 $ à la porte. À 22h, une animation sera assurée par DJ Josh by Ultimate Sounds.

Les événements du 3 février comprendront le PoHo Hot Cocoa Run de 8h45 à midi, une station s’more commençant à 11h, un tournoi de cornhole à 11h, des promenades en calèche de 11h30 à 15h30, un compétition de chili crawl de midi à 15 h 30 dans les restaurants du centre-ville, une zone intérieure pour enfants au salon McMorran Place de 11 h 30 à 14 h, maquillage de midi à 15 h et courses de lit à 15 h.

Une chasse aux pingouins flous, au cours de laquelle les participants pourront partir à la recherche de pingouins en peluche cachés dans diverses entreprises du centre-ville, et des sculptures de glace seront disponibles toute la journée.

De plus, les divertissements au Wrigley Hall comprendront BandWagon de 9h à midi et de 16h30 à 17h30, Big Pappa et The Machine de 18h30 à 19h30, The Gasoline Gypsies de 20h à 22h. et DJ Josh d’Ultimate Sounds à 22h

Le parcours de course PoHo Hot Cocoa Run serpente à travers le centre-ville de Port Huron et le long de la rivière St. Clair avec vue sur le pont Blue Water. Les bénéfices de l’événement seront reversés à plusieurs programmes locaux de cross-country et autres.

La course proposera quatre parcours avec un 10 milles, un 10 km, un 5 km et un 1 mile pour les enfants, et une after-party géante au chocolat aura lieu au Wrigley Hall.

Dans les Bed Races, des équipes de cinq courront un « lit » contre d’autres équipes dans les rues de Port Huron tout en portant des costumes thématiques. Les équipes auront la chance de gagner un trophée et des prix décernés par des entreprises locales.

Hayden a déclaré que l’événement avait déjà vu environ 3 000 personnes assister aux festivités et que les retours sur l’événement de l’année dernière étaient très positifs.

“La communauté adore les promenades en calèche que nous pouvons offrir gratuitement grâce à des sponsors comme SEMCO Energy et US Farathane”, a-t-elle déclaré. “Le patinage sur glace devant McMorran a également ajouté une couche supplémentaire de plaisir au festival.”

Elle a déclaré que les idées pour l’événement commençaient la semaine après la fin de l’événement précédent et que le comité de planification avait commencé à se réunir officiellement en septembre 2023.

« J’ai hâte d’accueillir notre communauté et les communautés environnantes au centre-ville de Port Huron », a-t-elle déclaré. « Chilly Fest est mon événement préféré à organiser car c’est un effort d’équipe. Les commerçants participent à la chasse aux pingouins, les restaurants au concours de chili, des groupes civiques comme Blue Water Young Professionals, le service des loisirs de Port Huron, McMorran, etc.

L’inscription aux Bed Races et au tournoi Cornhole est toujours ouverte aux groupes intéressés sur chillyfest.org.

« Ce sont d’excellentes activités de consolidation d’équipe », a déclaré Hayden.

Pour plus d’informations, visitez chillyfest.org ou facebook.com/chillyfestporthuron.









