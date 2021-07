Le port du masque devient un nouveau champ de bataille en Angleterre

Alors que pour certains, les masques faciaux ne sont pas inhabituels et ont été adoptés sans se plaindre, une minorité bruyante s’est élevée contre ce qu’elle considère comme une imposition de sa liberté personnelle. Les partisans des couvre-visages citent des études qui prouvent qu’ils empêchent la propagation du Covid-19 et sauvent ainsi potentiellement des vies.

Swayne, et d’autres qui voient l’imposition de masques comme un affront aux libertés civiles, représentent un côté du débat, et des manifestations ont eu lieu en Grande-Bretagne contre les mesures de Covid, y compris le port de masques.

« Ils [masks] ont des inconvénients sociaux et psychologiques importants », a-t-il ajouté. « Cela m’a toujours semblé assez incroyable dans une société libre que nous devions être informés de ce qu’il fallait porter et recevoir une amende pour ne pas le faire. Leur statut à partir du 19 juillet est le bon : une question de choix personnel. »

Le député conservateur de New Forest West, Desmond Swayne, faisait partie de ceux qui ont exprimé son soutien au plan, déclarant mardi à CNBC qu’il pensait que le port du masque afin de prévenir la propagation de la maladie était « au mieux marginal » et qu’ils avait été utilisé davantage comme un moyen d’induire « l’assurance et le contrôle du public ».

Suite à l’annonce du gouvernement britannique lundi, le syndicat Unite, le parti travailliste d’opposition et certains experts de la santé ont rapidement exprimé leur inquiétude ou critiqué le plan, affirmant qu’il est risqué à un moment où la variante delta provoque une augmentation des cas de Covid, à la fois en Angleterre et au-delà.

Mais il y en a beaucoup de l’autre côté du débat, affirmant que c’est un devoir civique de porter un masque et d’arrêter la propagation d’un virus qui a maintenant tué plus de 3,9 millions de personnes dans le monde, selon les données de l’Université Johns Hopkins .

Unite, qui représente de nombreux travailleurs des transports publics, a déclaré que retirer les couvre-visages comme une exigence serait « un acte de négligence grave de la part du gouvernement », et Keir Starmer, chef du parti travailliste, a qualifié cette décision d' »imprudente ». Certaines entreprises ont déjà déclaré que les masques faciaux seraient toujours une exigence pour les clients, comme les compagnies aériennes Ryanair et easyJet.

En mai, le CDC a déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’avaient plus besoin de porter un masque facial ou de rester à six pieds des autres dans la plupart des contextes, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, bien qu’il ait noté certaines nuances dans les directives (c’est-à-dire dans un établissement de soins de santé ou dans une entreprise qui en a besoin).

L’Angleterre n’est bien sûr pas la seule en ce qui concerne le débat public sur les masques faciaux, les États-Unis constatant une division similaire. Contrairement à l’Angleterre, cependant, les règles divergent d’un État à l’autre aux États-Unis. Dans certains États, les masques sont obligatoires, dans d’autres, les États suivent les dernières directives des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Les experts de la santé, en particulier ceux qui conseillent le gouvernement britannique, ont sans doute été mis dans une position difficile en ce qui concerne le port du masque.

Alors que la campagne de vaccination du Royaume-Uni a contribué à rompre le lien entre les infections, les hospitalisations et les décès, les cas augmentent dans les groupes d’âge plus jeunes et pas encore complètement vaccinés, incitant le gouvernement à accélérer la dernière étape des vaccinations pour tous les adultes britanniques. Lundi, plus de 27 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés, portant le nombre total d’infections confirmées au Royaume-Uni à plus de 4,9 millions.