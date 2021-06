Le port du masque augmente les luttes d’anxiété sociale, des conseils d’adaptation

Le port d’un masque facial est devenu une seconde nature pour de nombreuses personnes pendant la pandémie. Mais alors que les États lèvent les mandats de masque et que de plus en plus de personnes sont complètement vaccinées contre Covid, vous pourriez constater que le fait de ne pas porter de masque en public et de revenir à la « normale » vous fait vous sentir déplacé ou même un peu gênant.

Il y a une raison psychologique pour laquelle vous vous sentez ainsi, selon David A. Moscovitch, professeur de psychologie à l’Université de Waterloo. Le récent de Moscovitch recherche ont découvert que les protocoles de masques pendant la pandémie augmentaient en fait les luttes contre l’anxiété sociale.

Anxiété sociale se caractérise par une peur intense et persistante d’être regardé et jugé par les autres, selon l’Institut national de la santé mentale. Les personnes souffrant d’anxiété sociale ont tendance à être vraiment inquiètes de se comporter de manière conforme aux normes sociales.

À la sortie de la pandémie, « nous pouvons remarquer que notre niveau d’anxiété concernant l’interaction avec les gens est un peu plus élevé que la normale », a déclaré Moscovitch à CNBC Make It. Par exemple, vous pourriez avoir l’impression que vos compétences sociales sont rouillées ou vous pourriez vous sentir gêné de « nous révéler à nouveau à d’autres personnes à une distance proche et sans masque », dit-il.

Les normes et les attentes sociales évoluent rapidement à mesure que les choses s’ouvrent, il est donc naturel de se sentir incertain à propos des nouvelles règles. « Les personnes souffrant d’anxiété sociale ressentiront probablement une peur et une anxiété renouvelées à l’idée de se comporter de manière maladroite ou inappropriée (p. dit Moscovitch.

Pour les personnes aux prises avec l’anxiété sociale, s’éloigner de leurs obligations sociales et montrer son visage en public peut être réconfortant. Au-delà d’un le but du masque facial pour contenir Covid, le port d’un masque sert presque de couverture de sécurité qui soulage certaines des « pressions sociales qui accompagnent la peur d’exposer des défauts d’apparence ou des signes d’anxiété », ont écrit les auteurs de l’étude.

Cette anxiété sociale est aggravée par le fait que nous vivons dans une « période non naturelle d’évitement forcé », dit Moscovitch. En d’autres termes, être coincé à la maison et isolé des autres imite l’évitement, qui est un mécanisme d’adaptation courant à l’anxiété.

L’évitement et l’anxiété ont tendance à aller de pair : « Si nous évitons les choses qui nous rendent anxieux, cela peut sembler un soulagement à court terme, mais cela ne fera qu’augmenter l’anxiété à long terme », explique Moscovitch. « Et si nous nous sentons de plus en plus anxieux, nous aurons de plus en plus de mal à surmonter cet évitement. »

Bien que cela puisse être inconfortable au début, Moscovitch suggère que vous vous efforciez de participer autant que possible à des situations sociales plutôt que de continuer à les éviter.

« Essayez de vous rattraper lorsque vous choisissez d’éviter même lorsque vous n’êtes pas obligé de le faire par des restrictions liées à la pandémie », dit-il. « Faites de votre mieux pour trouver le courage de vous pousser à entrer dans ces situations et de faire face à votre anxiété. »

En plus de prévoir de revoir des amis en personne, organisez des rencontres avec des collègues de travail ou des connaissances pour reprendre l’habitude, dit Moscovitch.

« Essayez d’être amical en établissant un contact visuel et en souriant aux gens », dit-il. « Soyez intentionnel de faire ces choses tous les jours pour ne pas les éviter et vous découvrirez qu’elles deviendront de plus en plus faciles. Au fur et à mesure que vous vous efforcerez de vous sentir plus connecté avec les gens, ils se sentiront également plus connectés avec vous. »

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Dr Fauci : Comment saurons-nous quand nous aurons atteint l’immunité collective avec Covid