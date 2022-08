Le port du Liban est en feu à l’occasion de l’anniversaire de l’explosion qui a tué plus de 200 personnes

Un silo à grains est en feu après deux ans d’explosion qui a détruit le port de Beyrouth. (Manu Ferneini pour le Washington Post)

BEYROUTH – Lors d’un jour de deuil national, le port de Beyrouth était calme. Le calme des gazouillis des oiseaux et des éclaboussures d’eau a été interrompu par des claquements distants occasionnels : les bruits d’un incendie brûlant à l’intérieur et autour des silos sur le front de mer libanais, le site d’une explosion qui a ravagé la ville il y a exactement deux ans, tuant plus de 200 personnes.

Le 4 août 2020, un incendie dans un hangar du port de Beyrouth a déclenché l’une des plus grandes explosions non nucléaires au monde, détruisant de grandes parties de la capitale. À l’occasion du deuxième anniversaire de l’explosion, un autre incendie brûle dans le port, une image qui a déclenché la colère et la peur parmi les habitants de Beyrouth, en particulier les familles des victimes et les personnes vivant à proximité du port, pour qui l’incendie rappelle l’un des pires jours de leur vie.

Dans l’après-midi, des parties des silos ont commencé à s’effondrer au moment même où les familles des victimes, des militants et d’autres marchaient vers un endroit surplombant le port pour un événement marquant la journée et pour répéter les demandes de justice et de responsabilité des dirigeants libanais.

Les restes de silos du port maritime de Beyrouth se sont effondrés le 4 août, à l’occasion du deuxième anniversaire de l’explosion meurtrière qui a détruit de grandes parties de la ville. (Vidéo : Reuters)

L’incendie s’est déclaré après que les céréales stockées dans les silos aient cuit sous un soleil brûlant et une humidité intense, fermenté et grillé. Au fil du temps, les huiles des grains ont déclenché un incendie, qui s’est développé et a léché les côtés éventrés de certaines des structures de 157 pieds de haut.

Les flammes brûlent depuis trois semaines. Dimanche, quatre des 16 silos du bloc du Nord ont commencé à s’effondrer. Jeudi, l’incendie a continué d’affaiblir les structures, quatre autres silos se penchant sur le côté puis s’effondrant, projetant un nuage de poussière couleur sable à quelques centaines de mètres de ceux qui défilent.

Emmanuel Durand, un ingénieur civil français qui a offert ses services et ses connaissances techniques et travaillait aux côtés des sauveteurs pour surveiller la structure, a déclaré que le bloc du sud était structurellement sain. Ces silos ont été construits plus tard, sont en meilleur état, ont des fondations plus solides et étaient pour la plupart vides au moment de l’explosion de 2020, a-t-il déclaré. Il n’y a pas de feu qui y brûle, a-t-il ajouté.

“Les mesures par balayage laser et inclinomètres montrent qu’il est stable”, a-t-il déclaré.

En avril, le gouvernement, craignant que les silos à grains finissent tous par s’effondrer, a annoncé qu’il avait ordonné leur démolition. Mais les militants et certaines familles de victimes se sont catégoriquement opposés à cette décision, appelant plutôt à leur préservation en tant que site commémoratif pour les personnes tuées.

La protestation contre la démolition est aussi symbolique de la protestation contre une poursuite interrompue de la justice : des militants, des parlementaires et des civils demandent que les silos soient laissés intacts jusqu’à ce qu’une enquête indépendante sur les causes de l’explosion soit menée.

Une enquête judiciaire qui a commencé en 2020 s’est arrêtée lentement : le premier juge chargé de l’enquête a accusé quatre fonctionnaires de négligence pour avoir ignoré 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium hautement combustible pendant six ans, période pendant laquelle le matériel a été stocké sur le front de mer dans un entrepôt aux côtés de feux d’artifice et de diluants à peinture, à la périphérie d’une ville très peuplée.

Le juge a été démis de ses fonctions après que deux des anciens ministres qu’il avait inculpés ont porté plainte, alléguant qu’il avait fait preuve d’un manque de neutralité en choisissant des personnalités éminentes pour apaiser un public en colère.

Le juge qui l’a suivi, le juge Tarek Bitar, s’est heurté à la résistance de fonctionnaires qu’il a tenté d’interroger, arguant qu’ils jouissaient de l’immunité ou qu’il manquait d’autorité. Ils ont inondé les tribunaux d’affaires judiciaires demandant son expulsion. Son travail a été suspendu en conséquence : les tribunaux qui doivent statuer sur les plaintes contre lui sont en pause en raison du départ à la retraite des juges.

“Nos demandes sont claires”, a déclaré Najat Saliba, chimiste de l’atmosphère et députée nouvellement élue. “Et la principale demande est l’indépendance du pouvoir judiciaire afin que les gens aient au moins le sentiment que les victimes et leurs âmes n’ont pas été gaspillées.”

Saliba a remporté un siège au parlement en mai dans le cadre d’un groupe de nouveaux candidats indépendants surnommés “les forces du changement”, qui ont exigé du sang neuf dans un parlement largement dirigé pendant des décennies par des hommes vieillissants issus des mêmes familles.

Saliba a déclaré que les silos doivent témoigner de ce qui s’est passé à Beyrouth et que les stables ne doivent pas être touchés tant que justice n’est pas rendue.

“Le gouvernement dit qu’il y a une perte économique dans la zone perdue du bassin”, a-t-elle déclaré au Washington Post. La priorité est de rendre justice aux familles, insiste Saliba.

« Nous disons [ministers], quoi qu’il arrive, les silos devront rester droits et en place », a-t-elle déclaré. “Ils restent pour qu’ils soient un témoignage de notre mémoire collective.”

Jeudi, des milliers de personnes se sont rassemblées sur un pont surplombant le port, et à 18h07, heure de l’explosion, le vacarme s’est apaisé pour une minute de silence. Puis, alors que des hélicoptères en arrière-plan renversaient des conteneurs d’eau sur les restes fumants des silos récemment tombés, la mère de l’une des victimes s’est adressée à la foule.

« Nous voulons connaître la vérité. C’est notre droit de savoir que ceux qui sont responsables de cet horrible crime sont tenus pour responsables ! » Mireille Khoury, qui a perdu son fils Elias, 15 ans, a hurlé dans un micro. “C’était le droit de mon fils et de toutes les victimes de vivre et d’être en sécurité”, a-t-elle poursuivi, sa voix se brisant au mot “en sécurité”.

Des hommes et des femmes ont pleuré en silence, debout sous un grand drapeau libanais marqué de taches rouges pour représenter le sang de ceux qui ont été perdus dans l’explosion. Les bras ont été levés dans un serment collectif, des voix unies répétant les mots “je jure” après chaque promesse.

“Je jure par leur sang pur, par les larmes des mères, des frères et sœurs, des pères, des enfants et des aînés”, a lu une femme dans une déclaration, “que nous ne désespérerons pas, nous n’acquiescerons pas, nous ne nous conformerons pas, nous allons pas reculer, nous ne nous laisserons pas aller, nous ne sous-estimerons pas. Nous sommes ici et nous y resterons jusqu’à la fin des temps.

Plus tôt dans la journée, certains membres des familles des victimes se sont rendus au port pour rendre hommage aux morts. Les agents de sécurité du port semblaient imperturbables face au poids de la journée, exprimant même leur mécontentement face à l’attention que les silos et le port continuent de recevoir. Mais ceux qui travaillaient plus profondément à l’intérieur se sentaient différemment.

Un soldat montait la garde derrière les silos au milieu de monticules de caisses métalliques bosselées, d’épaisses cordes emmêlées et de voitures accidentées parsemées de signes d’anciennes vies, des bombes aérosol rouillées aux tringles à rideaux encore dans leur emballage. Trois navires qui se trouvaient dans le port lorsque l’explosion s’est produite sont toujours là, leurs carcasses couchées sur le flanc. Un navire qui avait été jeté hors de l’eau rouille lentement sur le béton coulé.

Lorsqu’on lui a demandé si les montagnes d’épaves qui le surplombaient provenaient toutes de l’explosion, il a hoché la tête. “Et cela restera”, a-t-il déclaré, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias. « Regardez-le, c’est une montagne d’ordures. Qui va l’enlever ? Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement avait l’intention de le faire, il a secoué la tête avec un sourire triste. “Qui peut se le permettre ?” il a dit.

Le soldat avait perdu un ami dans l’explosion, un autre soldat qui était posté avec un supérieur près des silos. “Quand nous avons trouvé son véhicule, il était si grand”, a-t-il dit, tenant ses mains à environ 20 pouces l’une de l’autre. Lorsqu’on lui a demandé s’il ressentait quelque chose de particulier à propos du bloc de silos du sud conservé comme mémorial ou démoli, il a haussé les épaules.

Ça ne fait pas bizarre de travailler si près d’un endroit où il a perdu un ami, dit-il.