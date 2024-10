Le port d’extension NES reçoit son premier périphérique après 39 ans, un hub Bluetooth

Quelque chose à espérer : De nombreux propriétaires de NES ont passé des décennies à se demander à quoi servait le port d’extension situé sous la console emblématique. Bien que son équivalent japonais, la Famicom, ait reçu des périphériques révolutionnaires, aucun n’est arrivé sur les marchés occidentaux. Un module complémentaire tiers promet de connecter la NES aux appareils modernes et aux périphériques Famicom près de quatre décennies plus tard.

Les précommandes sont désormais ouvertes pour le prochain hub Bluetooth de RetroTime pour la NES. C’est le premier pièce jointe pour le mystérieux slot d’extension du système en près de 40 ans.

Le hub NES prend en charge jusqu’à quatre contrôleurs et autres appareils via Bluetooth. RetroTime espère commencer à expédier l’adaptateur à 57 $ en décembre. Cependant, les acheteurs doivent noter qu’il ne prend en charge que le modèle NES-001 à chargement frontal.

L’installation est relativement simple et ne nécessite pas de soudure. Assurez-vous que la console est éteinte, puis retirez le couvercle en bas et coupez les petites languettes qui maintiennent le deuxième couvercle en place. Après avoir branché le hub, faites passer le câble d’antenne sous le module complémentaire et à travers le canal vers un côté de la NES et fixez l’antenne.

Après l’installation, le bouton de synchronisation doit se trouver en bas à gauche de la console, au-dessus de l’un des ports supplémentaires du hub et commencer à clignoter lorsque la NES s’allume. RetroTime ne précise pas quels contrôleurs Bluetooth sont compatibles. Cependant, l’appareil prend en charge les souris et claviers sans fil.

La connexion de plus de deux contrôleurs sans fil nécessite de définir la configuration Multitap en mode double, ce qui amène le hub à émuler l’adaptateur Four Score de la NES. La connexion simultanée de deux manettes filaires avec des manettes sans fil les amène à partager des entrées dans des jeux solo.

Une autre fonctionnalité, Expansion Audio, permet à certains jeux Famicom d’utiliser des canaux sonores supplémentaires. Le hub comprend trois commutateurs DIP pouvant prendre en charge les mods audio NES.

Mises à jour du micrologiciel et documentation pour le hub NES sont disponibles sur la page GitHub de BlueRetro. Mise à jour du micrologiciel et utilisation du Web portail de configuration du contrôleur nécessiter l’utilisation de Google Chrome sur un appareil Windows ou Android.

RetroTime comprenait également quatre ports d’extension à utiliser avec les contrôleurs sans fil. Le premier appareil à utiliser les ports est un hub supplémentaire prenant en charge deux contrôleurs Super NES filaires et un accessoire Famicom. Le 26 $ Le module complémentaire rend la console compatible avec divers appareils conçus pour prendre en charge les jeux uniquement japonais via le port d’extension à 15 broches de la Famicom. RetroTime espère que d’autres moddeurs développeront des pièces jointes pour son hub NES.