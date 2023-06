Le port de Vancouver déçu par son mauvais classement en matière d’efficacité, dit que le changement est à venir

Après s’être classé près du bas dans un classement mondial de l’efficacité des ports deux années de suite, le vice-président des opérations du port de Vancouver affirme que les expansions et les investissements portuaires inverseront la tendance, même s’il a remis en question l’exactitude du système de classement.

Peter Xotta, vice-président des opérations et de la chaîne d’approvisionnement de la Vancouver Fraser Port Authority, s’est dit déçu que le port se soit classé avant-dernier des 348 ports à conteneurs dans un classement établi par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence.

L’étude a utilisé les temps d’attente des navires comme indicateur de l’efficacité globale, Vancouver se classant troisième dernier dans son rapport de 2022.

« Je pense que le système de notation est mis au défi d’être précis à un moment où nous avons ce niveau de volatilité dans la chaîne d’approvisionnement », a-t-il déclaré à CBC News, faisant référence aux retombées continues de problèmes tels que la pandémie de COVID-19 et le 2021 rivière atmosphérique qui a paralysé les réseaux routier et ferroviaire de la Colombie-Britannique l’an dernier.

Xotta a déclaré que chaque port est différent et a remis en question la méthodologie utilisée par les auteurs pour faire des comparaisons équitables.

« Il est vraiment difficile de faire ce qu’ils ont fait en essayant de créer une comparaison de pommes à pommes entre les ports, et ils l’ont fait en plein milieu du début d’une pandémie », a-t-il déclaré.

En 2022, les volumes de conteneurs au port de Vancouver ont chuté de 4 % d’une année sur l’autre en raison d’une demande des consommateurs plus faible et de stocks excédentaires, mais le total de l’an dernier représentait toujours le troisième volume le plus élevé jamais enregistré.

Les parcs à conteneurs pleins et le manque d’espace de stockage dans les centres de distribution ont obligé les cargos à rester au mouillage pendant environ 10 jours en moyenne au premier semestre 2022 – plus de deux fois plus longtemps qu’un an plus tôt – avant d’accoster dans le plus grand port du pays.

Xotta admet que le port doit encore faire mieux, mais a déclaré que son expansion du terminal 2 de Roberts Bank, qui augmenterait la capacité de 60 %, contribuerait à réduire les temps d’attente. Une alliance de groupes environnementaux a lancé une action en justice contre l’expansion.

Un agrandissement de 350 millions de dollars sur les rives de Burrard Inlet a été achevé plus tôt cette année, et Xotta affirme qu’un milliard de dollars est dépensé pour améliorer les infrastructures routières et ferroviaires.

« Je suis optimiste quant à ce que nous faisons, et avec une certaine restauration d’opérations plus normales de la chaîne d’approvisionnement, notre classement sera rétabli là où il était avant la pandémie », a-t-il déclaré.

Un porte-conteneurs décharge au port de Vancouver. (Jon Hernandez/CBC)

Les camionneurs frustrés

Le classement intervient à un moment où de nombreux camionneurs sont de plus en plus frustrés par les inefficacités qu’ils disent avoir subies au cours des trois dernières années.

« La façon dont la direction fonctionne, ils se concentrent actuellement sur l’expansion. Ils ne se soucient pas des performances et de la façon dont les installations existantes et les extensions se déroulent », a déclaré Gagan Singh, porte-parole de la United Truckers Association.

« Ils doivent se concentrer sur ce qui se passe exactement sur le front de mer », a-t-il déclaré.

Singh dit qu’il n’y a pas assez de rendez-vous pour que les entreprises de camionnage déchargent ou récupèrent les marchandises, ce qui entraîne de longues attentes à l’intérieur et à l’extérieur des terminaux.

Des conteneurs de fret sont vus sur le navire Maersk Stockholm alors qu’il est amarré au port, à Vancouver, le mardi 25 avril 2023. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Possible grève en vue

Pendant ce temps, plus tôt cette semaine, les chargeurs de fret des ports de la Colombie-Britannique ont voté massivement en faveur d’une grève contre les employeurs maritimes locaux, bien que les deux parties négocient toujours.

Le vote de grève donne aux déménageurs de fret un levier supplémentaire dans les pourparlers avec les employeurs, permettant au syndicat de déposer un préavis de grève de 72 heures qui pourrait commencer le 24 juin si les négociations avec la BC Maritime Employers Association échouent.

Le Greater Vancouver Board of Trade appelle les deux parties à parvenir à un accord, avertissant que cela pourrait entraîner de nouvelles perturbations de la chaîne d’approvisionnement en Colombie-Britannique et au Canada.

Xotta dit que le port espère que cela n’arrivera pas.

« Nous aimerions qu’il soit remédié le plus rapidement possible à la menace de perturbation », a-t-il déclaré.