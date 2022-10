Le port de New York va de l’avant avec la taxe sur les conteneurs vides des transporteurs maritimes

“Certains transporteurs ont un volume ferroviaire intermodal plus lourd que d’autres”, a déclaré Rooney. “Par exemple, nous avons des conteneurs qui vont sur la côte ouest et ne reviennent pas à New York. La formule n’a pas tenu compte de cela. Avec la nouvelle méthodologie, nous prenons en compte le volume ferroviaire intermodal”, a-t-elle déclaré.

“Les transporteurs maritimes n’étaient pas opposés à payer une autre redevance, c’est le processus et le mécanisme que nous avons choisis”, a déclaré Bethann Rooney, directrice du port de New York et du New Jersey. “La mentalité de taille unique ne fonctionnerait pas pour tous les transporteurs.”

Le port de New York et du New Jersey va de l’avant avec de nouvelles exigences en matière de conteneurs maritimes pour les transporteurs maritimes et des frais en cas de violation. Les frais de retard pour les conteneurs, qui devaient initialement être mis en œuvre le 1er septembre, ont été retardés pour permettre des discussions avec les transporteurs maritimes au sujet de leurs préoccupations.

Au lieu du seuil de 10%, chaque transporteur doit démontrer sur une base trimestrielle que ses importations et exportations sont équilibrées. L’équilibre ferroviaire intermodal sera également calculé. Le transporteur serait responsable de réduire ses totaux de boîtes vides de 25 % chaque trimestre suivant dans le but d’épuiser son accumulation totale de conteneurs vides de quatre trimestres commerciaux. Si un transporteur est trouvé en infraction, des frais de 100 $ par conteneur en déséquilibre seront évalués à un taux trimestriel.

Les ports américains ont déjà les frais de conteneurs les plus élevés au monde.

Les expéditeurs en sont venus à compter davantage sur les ports de la côte est en raison de préoccupations concernant les problèmes de main-d’œuvre sur la côte ouest dans des ports tels que Los Angeles et Long Beach. Le port de New York est récemment devenu le port le plus achalandé du pays, dépassant le trafic des ports californiens. Au milieu des problèmes de congestion de la chaîne d’approvisionnement de l’ère de la pandémie, les nouvelles routes maritimes des ports de la côte Est vers l’Ouest reposant sur le rail sont devenues plus populaires.

Les discussions avec les transporteurs maritimes et les parties prenantes ont porté sur la manière d’augmenter la fluidité du port afin que les conteneurs vides puissent être évacués et ouvrir de nouveaux espaces pour les importations, qui sont en croissance. Le port possède actuellement 200 acres de propriété contenant des conteneurs vides.

“Nous avons besoin de cet espace pour notre augmentation des importations”, a déclaré Rooney.

Elle dit que sur la base de l’histoire, le récent déplacement du commerce vers le plus grand port de la côte Est pourrait rester.

“C’est plus que ce que craint la grève de l’ILWU”, a déclaré Rooney. “Vous avez les problèmes ferroviaires, le problème du camionnage AB-5 qui ne s’est pas encore résolu en Californie. Cela crée de l’incertitude. Vous avez également de nouvelles exigences environnementales pour les camions et des frais pour desservir les ports.”

Elle a cité des données historiques montrant que le port a conservé 65 à 70 % du commerce détourné lors de la dernière grève de l’ILWU en 2014.

En réponse aux discussions, Rooney a déclaré que les transporteurs maritimes modifiaient leur rotation des escales afin de pouvoir ramener plus de vides. Au lieu de voyager du nord au sud, les navires se déplacent du sud au nord, il y a donc plus d’espace sur les navires pour compléter avec plus de vides. Rooney a également déclaré que les nouveaux transporteurs maritimes plus petits qui ont commencé pendant la pandémie signent des contrats avec des transporteurs maritimes pour ramener les vides. Rooney dit que la simple menace d’un tarif a déclenché le mouvement des conteneurs vides.

“Les terminaux à conteneurs n’ont jamais fait l’objet d’une telle attention”, a déclaré Rooney. “Les rapports des camionneurs sont positifs. Ils constatent déjà un changement et plus de fluidité pour retourner les conteneurs vides. À cette époque l’année prochaine, 75 % des vides accumulés auront disparu et resteront équilibrés.”

Les fournisseurs de cartes thermiques de la chaîne d’approvisionnement de CNBC et Rooney affirment qu’ils continuent de voir davantage de flux d’expéditions impliquant les ports du Golfe. L’augmentation des volumes de conteneurs sur la côte est de la Louisiane est un coup de pouce pour CSX et Norfolk Southern. L’augmentation du volume de conteneurs à Houston est un coup de pouce pour Union Pacific et BNSF, qui appartient à Berkshire Hathaway. La congestion ferroviaire dans les ports de Los Angeles et de Long Beach a été un problème pendant la majeure partie de l’année. UP et BNSF desservent les ports de la côte ouest et les retards font partie des raisons de la congestion au port.