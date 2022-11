Le port de New York est à nouveau le centre commercial n ° 1 du pays alors que la Californie tombe

Une grue à conteneurs est inactive au port de Los Angeles au milieu d’un ralentissement du fret le 16 novembre 2022 à Los Angeles, en Californie. Le complexe portuaire à conteneurs le plus fréquenté du pays, les ports de Los Angeles et de Long Beach voisin, a vu les importations de conteneurs maritimes chuter de 26% en octobre par rapport au même mois en 2021. Mario Tama | Getty Images Actualités | Getty Images

Le port de New York et du New Jersey a pris la première place du pays pour le commerce au mois d’octobre, le troisième mois consécutif où il a dépassé les grands ports de Californie alors que davantage de volumes de fret se déplacent vers la côte est. New York a traité 792 548 équivalents vingt pieds (EVP), soit près de 19 % de plus qu’en octobre 2019. Plus tôt cette semaine, le port de Los Angeles a affiché son plus bas niveau d’octobre depuis 2009. Le directeur exécutif du port de Los Angeles, Gene Seroka, a cité les négociations prolongées et les craintes d’une grève parmi les travailleurs du port comme raison du changement de commerce lors d’une conférence de presse. plus tôt cette semaine. Au cours des trois derniers mois, le port de LA a également traîné derrière le port de Long Beach. Les responsables de la logistique disent depuis des mois que le commerce était redirigé en raison des problèmes de main-d’œuvre dans les ports de la côte ouest et plusieurs liaisons du réseau de transport, y compris les chemins de fer, ont commencé à utiliser de nouveaux modèles pour acheminer les expéditions à travers le pays en fonction des changements d’utilisation des ports.

La situation de la main-d’œuvre sur la côte ouest demeure incertaine. Alors que les pourparlers entre l’International Longshore and Warehouse Union et l’Association maritime du Pacifique devraient reprendre dès cette semaine, la reprise offre peu de clarté sur l’état d’avancement des négociations, selon une analyse fournie à CNBC par un porte-parole de la société de recherche sur la chaîne d’approvisionnement. Everstream Analytique. Il avertit que malgré le début des pourparlers en mai 2022, les deux parties semblent plus éloignées que jamais de parvenir à un accord. Les travailleurs affiliés à l’ILWU ont subi deux débrayages au port d’Oakland depuis début novembre, des mesures qui, selon le porte-parole d’Everstream, sont largement considérées comme des tactiques pour faire pression sur la PMA afin qu’elle progresse dans les négociations. Malgré la baisse des volumes de fret sur la côte ouest, Everstream affirme que les actions syndicales dans les ports d’Oakland et de Seattle ont réduit la productivité, ce qui a conduit les transporteurs à détourner les volumes vers les ports canadiens de la côte ouest. “Deux raisons fondamentales expliquent le nombre record de boîtes traitées par le port de New York/New Jersey”, a déclaré Josh Brazil, vice-président des informations sur la chaîne d’approvisionnement pour Project44, qui suit les conteneurs. “Premièrement, les expéditeurs évitent toujours la côte ouest pour atténuer le risque de grèves à Los Angeles et à Long Beach. Deuxièmement, les importations européennes vers la côte est sont également très élevées.” Selon les données de Project44, la capacité totale des navires en TEU déployés de l’Europe vers la côte Est est en hausse de 15,5 % par rapport à octobre 2021.

Les attentes de fret des navires diminuent alors que l’économie et les consommateurs s’affaiblissent

Même si la côte Est se hisse en tant que concurrent portuaire, elle n’est pas à l’abri d’un ralentissement de l’économie mondiale et d’un consommateur plus faible. Les fournisseurs de la carte thermique de la chaîne d’approvisionnement de CNBC ont mis en garde cet été et cet automne contre une diminution des commandes de fabrication qui a eu un impact sur le volume des expéditions. Les volumes de conteneurs moindres sont désormais observés au large des ports de la côte Est, notamment à New York et au New Jersey. Alors que la saison des fêtes approche à grands pas, Alex Charvalias, responsable de la visibilité en transit de la chaîne d’approvisionnement de MarineTraffic, a déclaré que le port de New York fait face à un temps d’attente moyen record pour la capacité des conteneurs “hors des limites du port”. Ses données montrent que ce nombre a chuté depuis la semaine 42, alors qu’il était de 84 694 EVP, à 28 340 EVP la semaine 45.

Le port de Savannah, qui a également transporté des volumes record, constate une diminution du nombre de navires en attente, avec 17 navires en attente en moyenne de 2,9 jours cette semaine. Le port de Houston compte 14 navires au large du port qui attendent 4,9 jours.

