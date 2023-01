Le port de New York bat un record commercial, mais la Californie revient

Des conteneurs sont installés au terminal à conteneurs GCT New York sur Staten Island le 20 octobre 2022 à New York. Gary Hershorn | Getty Images Actualités | Getty Images

Le port de New York et du New Jersey a transporté près de 9,5 millions d’EVP (unités équivalentes vingt pieds) pour 2022, la première fois de son histoire que le port a franchi la barre des neuf millions de conteneurs et un autre signe de sa plus grande importance dans la chaîne d’approvisionnement mondiale alors que davantage de commerce s’est éloigné de la côte ouest. Le port de New York a augmenté le nombre de conteneurs déplacés chaque année depuis 2017, et en 2022, en particulier, a bénéficié de la menace de grèves du travail dans les ports de la côte ouest qui a conduit les responsables logistiques à réacheminer les échanges. Alors que le port de New York et le New Jersey sont arrivés au deuxième rang – enregistrant un total de 9 493 664,00 pour le nombre total de conteneurs traités, derrière le port de Los Angeles à 9 911 158 EVP – ces derniers mois, le port de New York a pris la première place loin de Californie comme le port le plus achalandé du pays. Le port de Long Beach a transporté 9,13 millions d’EVP l’an dernier. “Ces 9.5 [million] Les EVP représentent plus de 27 % des niveaux de 2019 », a déclaré Bethann Rooney, directrice du port de New York et du New Jersey. « Il s’agit d’un taux de croissance stupéfiant par rapport à notre croissance historique de 3,5 % par an.

Les ports de la côte est et de la côte du golfe investissent depuis des années pour augmenter leur part de marché de manière permanente, mais la côte ouest a un avantage en termes de temps de voyage en mer, ce qui, selon certains experts, ramènera finalement plus de commerce vers la Californie si les problèmes de main-d’œuvre diminuent. Union Pacifique Le PDG Lance Fritz a déclaré mardi à CNBC que son entreprise entend parler de développements plus positifs des négociations de travail, affirmant que “la température est relativement basse” et affirmant que les directeurs exécutifs du port de Los Angeles et du port de Long Beach s’attendent à parvenir à des accords. , même si le calendrier reste incertain. Le PDG de Flexport, Ryan Petersen, a récemment déclaré à CNBC que l’avance sur la côte est durerait “jusqu’à ce qu’ils obtiennent la signature d’un contrat … ce qui, espérons-le, sera bientôt. … S’ils ont une stabilité sur la côte ouest, cela n’a pas vraiment de sens de dépenser les deux semaines supplémentaires de traversée pour se rendre sur la côte est. C’est beaucoup plus rapide si vous le faites passer par l’ouest », a-t-il déclaré. Pour la première fois en quatre mois, New York a traité moins de conteneurs que le port de Los Angeles, déplaçant 613 011 conteneurs contre 728 871 à Los Angeles en décembre. “Depuis octobre, nous avons constaté une forte baisse des volumes et des marchés”, a déclaré Rooney. “Nous nous attendons à des niveaux plus normalisés au second semestre.”