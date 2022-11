Le port de masques est encouragé alors que les hôpitaux luttent contre les poussées de virus, déclare le meilleur médecin du Canada

Le meilleur médecin de santé publique du Canada affirme que le port de masques en plus d’autres précautions pourrait aider les hôpitaux à faire face à une vague de virus respiratoires.

Certains médecins, scientifiques et responsables d’hôpitaux en Ontario et Manitoba ont demandé aux responsables de la santé publique de ramener les mandats de masque alors que les hôpitaux sont submergés par les cas de grippe, COVID-19[feminine] et le virus respiratoire syncytial ou VRS.

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a déclaré que l’utilisation de masques est une couche de protection contre la propagation des virus respiratoires.

“S’il est ajouté aux autres couches de protection, y compris la vaccination, cela pourrait en fait faire une différence en termes d’atténuation de la poussée afin que les hôpitaux puissent faire face un peu mieux”, a déclaré Tam lors d’une conférence de presse jeudi.

Les inquiétudes grandissent face à la triple menace de la flambée des maladies respiratoires L’Ontario Medical Association exhorte les gens à porter des masques à l’intérieur et à se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19, car l’inquiétude grandit qu’un pic de cas de grippe puisse submerger un système de santé qui voit déjà un afflux de patients atteints de VRS et de COVID.

VRS, grippe au-dessus des niveaux saisonniers

Le VRS et l’influenza ou la grippe ont tous deux augmenté au-dessus des niveaux saisonniers, selon le dernier rapport de l’Agence de la santé publique du Canada. Rapport FluWatch.

Les pénuries de personnel et d’autres facteurs exercent également une pression sur les hôpitaux, selon les médecins. Certains hôpitaux pédiatriques en particulier sont durement touchés car la demande dépasse l’offre de médicaments pour soulager la douleur et la fièvre chez les jeunes enfants.

Il appartient aux autorités provinciales de décider des mandats de masque dans leur propre contexte, a déclaré Tam. Mais elle et ses homologues à travers le pays recommandent de superposer la protection du port d’un masque dans les endroits surpeuplés, en particulier s’ils sont mal ventilés.

D’autres pays ont déjà encouragé port du masque en les fournissant gratuitement, tout comme certaines communautés au Canada l’ont fait avec la COVID-19 trousses de test rapide.

Lorsqu’on lui a demandé si le Canada fournirait des masques gratuits, Tam a répondu que c’était une considération importante, mais que cela dépendait des raisons pour lesquelles les gens ne portaient pas de masques en ce moment.

“Une partie de cela pourrait être le facteur de fatigue”, a-t-elle déclaré. “Mais il peut y avoir un accès différentiel aux masques et cela pourrait être quelque chose qui pourrait être examiné et voir si cela ferait une différence.”

Tam a noté qu’elle n’avait entendu parler d’aucun problème d’approvisionnement en masques et respirateurs au Canada.

Le mois dernier, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré que son gouvernement tenterait d’interdire le COVID-19 mandats de masques dans les écoles.