Le port de la ceinture de sécurité est illégal sur cette route européenne

Une route en Estonie en Europe est assez particulière car il est illégal de porter une ceinture de sécurité en conduisant dessus. Traversant la mer Baltique, reliant la côte estonienne à l’île de Hiiumaa, la route est complètement gelée. Cette route, la plus longue route de glace d’Europe, a une réglementation très inhabituelle, y compris l’interdiction des ceintures de sécurité.

La raison pour désigner un statut illégal au port de la ceinture de sécurité est que, sur la route gelée, il peut se produire une situation dans laquelle les passagers du véhicule peuvent devoir en sortir de manière rapide et inattendue. Ainsi, les passagers sont tenus de retirer leur ceinture de sécurité.

D’autres règles impliquent de ne pas conduire sur la route gelée après le coucher du soleil et d’éviter de conduire des véhicules de plus de 2,5 tonnes. De plus, plutôt qu’une limite de vitesse, comme on en trouve sur une route normale, la route verglacée au-dessus de la mer Baltique a une fenêtre de vitesse. En entrant sur la route, une personne est tenue de conduire le véhicule entre 25 et 40 kilomètres à l’heure. Le non-respect de la plage peut induire des vibrations susceptibles de briser la glace.

Alors que les nouveaux arrivants peuvent craindre de voyager sur la route qui donne l’impression que la glace céderait à tout moment, les habitants n’ont aucun problème à voyager sur la route. C’est parce que voyager sur la glace fait partie de la culture estonienne.

Les habitants de la région voisine attendent avec impatience la saison de conduite sur glace, car elle leur offre une option moins chère. Pendant les étés, lorsque l’eau de la mer Baltique réapparaît à la surface, les habitants doivent payer de lourdes charges pour le transport de véhicules.

Chaque année, des centaines de voyageurs roulent sur la route lorsque la glace devient suffisamment dure pour supporter la charge. Ce flux constant de visiteurs se poursuit jusqu’en mars même lorsque l’épaisseur de la glace atteint un demi-mètre. Il existe au total six routes de ce type en Estonie.

