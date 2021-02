Au milieu des craintes que la nouvelle version Kent du coronavirus originaire de Grande-Bretagne se propage à travers le monde, les experts de la santé aux États-Unis demandent aux gens de porter non seulement un mais deux masques pour se protéger contre le coronavirus.

Selon une étude récente publiée par les Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis, le port de deux masques diminue de manière exponentielle les chances d’une personne d’attraper le Covid-19.

Le rapport du CDC, qui arrive un an après le début de la pandémie, est le premier rapport de ce type portant spécifiquement sur l’utilisation des techniques de port de masque facial et son importance dans la prévention.

Pourquoi les scientifiques vous demandent-ils de porter deux masques?

Selon les conclusions du CDC, le port de deux masques réduit de 95% les chances que les personnes échangent des particules virales entre elles. C’est plus du double des chances que le port d’un seul masque offre, soit 42 à 44%. Les scientifiques conviennent que le virus se propage principalement dans l’air, plutôt que dans les surfaces, et il est de plus en plus évident que de petites gouttelettes provenant de la respiration et de la parole pouvant parcourir plusieurs mètres (yards) sont un mode de transmission courant.

Anthony Fauci, MD, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis a également appelé le port de deux masques de «bon sens», car porter deux couches de protection serait plus efficace que d’en porter un seul.

Comment devriez-vous porter les masques?

Les scientifiques ont prescrit de porter une marque de tissu sur le dessus d’un masque chirurgical pour assurer la protection la plus complète. Les médecins ont également insisté sur le fait de nouer et de replier leurs masques pour assurer un degré de blocage plus élevé. Dans le cas où vous ne pouvez pas accéder aux masques chirurgicaux, deux masques en tissu correctement noués et repliés peuvent également être utilisés.

Le double masquage est-il important?

La nouvelle variante Covid-19 qui est née du Kent au Royaume-Uni suscite l’inquiétude et l’alarme parmi les experts de la santé. La scientifique Sharon Peacock était cité par The Economic Times en disant qu’elle craignait la nouvelle variante de Covid-19

balayerait bientôt le monde.

En Inde, alors que les décès dans l’ensemble du pays ont diminué, les cas continuent d’augmenter. Jeudi, Mumbai a signalé un pic soudain de cas de Covid-19 après la réouverture des trains locaux. Les cas ont plus que doublé au cours des onze derniers jours à Aurangabad également.

Quels sont les défis du double masquage?

Le port de masques cause déjà des difficultés respiratoires et l’utilisation continue a conduit à s’interroger sur la santé respiratoire des utilisateurs. Michelle Ogunwole, MD, experte en santé et épidémiologiste sociale basée à Baltimore, a déclaré qu’au départ, le port d’un masque et la capacité de respirer étaient tellement préoccupants. « Je pense que cela est en partie préoccupant de voir que demander aux gens de faire une étape supplémentaire sera encore plus difficile », Ogunwole mentionné.