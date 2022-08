Le port de Beyrouth endommagé par l’explosion subit un autre coup (VIDÉOS) — RT World News

Quatre silos à grains se sont effondrés jeudi dans le port de Beyrouth, au Liban. Les structures de 50 mètres brûlaient depuis plusieurs semaines et se sont partiellement effondrées à la fin du mois dernier.

Des séquences vidéo partagées sur les réseaux sociaux ont capturé le moment où les structures sont tombées au sol, envoyant un nuage de fumée, de poussière et de débris dans les airs.

L’effondrement des structures imposantes s’est produit deux ans jour pour jour après qu’une énorme explosion a tué 190 personnes, en a blessé 6 000 autres et a dévasté une grande partie de la ville. L’explosion a été imputée à une réserve de nitrate d’ammonium mal stockée, et les retombées de l’incident ont renversé le gouvernement du pays, détruit son économie et compromis sa sécurité alimentaire.

Les silos s’étaient inclinés pendant plusieurs jours, l’ingénieur civil français Emmanuel Durand ayant déclaré mercredi au site d’information libanais L’Orient Today qu’un effondrement se produirait. “à tout moment” dans les prochaines heures. Les travailleurs du port avaient été évacués des environs pendant plusieurs jours et les routes à proximité des silos étaient fermées.

D’autres silos de Beyrouth s’effondrent alors que le Liban marque deux ans depuis l’explosion, avec un nuage de fumée et de poussière étrangement similaire à celui de l’explosion s’élevant dans le ciel. pic.twitter.com/ujwEWIvwNB — Timour Azhari (@timourazhari) 4 août 2022

Les structures brûlent depuis plusieurs semaines, les autorités attribuant l’incendie au grain qui avait fermenté dans la chaleur estivale avant de brûler. Au milieu de l’incendie, quatre silos du même bloc se sont déjà effondrés la semaine dernière, laissant huit encore debout. Un bloc adjacent de 16 silos n’a montré aucun signe d’inclinaison, a déclaré Durand dans une mise à jour antérieure.

Une enquête sur l’explosion de 2020 est bloquée depuis décembre, a rapporté AP, citant des contestations judiciaires de responsables faisant l’objet d’une enquête. Personne n’a encore fait face à des répercussions juridiques pour l’explosion, et au moment du dernier effondrement, des centaines de personnes participaient à une marche de protestation pour exiger des comptes.