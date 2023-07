Le port contre-attaque après le rejet de l’accord de principe

Une grève qui a presque complètement perturbé les plus grands et les troisièmes ports du Canada pendant près de deux semaines devait reprendre à 16 h 30 mardi dans ce que beaucoup considéreront probablement comme un développement inattendu.

L’Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique a publié un communiqué de presse mardi après-midi informant qu’elle avait reçu un avis du Syndicat international des débardeurs et des entrepôts l’informant qu’elle prévoyait de reprendre la grève à 16 h 30.

Bien qu’il ne soit pas tout à fait clair où cette activité de grève promise aura lieu et pendant combien de temps, le développement marque un revers majeur dans l’instauration de la paix du travail dans les ports les plus importants de la Colombie-Britannique et du Canada.

Selon la BCMEA, la direction du caucus interne d’IWLU a rejeté l’accord de principe conclu la semaine dernière.

L’entente, d’une durée de quatre ans, était soumise à la ratification des membres du syndicat et des employeurs maritimes. Selon le communiqué de BCMEA, la direction d’IWLU n’a jamais présenté l’accord à un vote de ratification.

BCMEA et IWLU avaient annoncé l’accord de principe jeudi, les opérations revenant à la normale ce jour-là. Un médiateur fédéral de haut niveau avait précédemment élaboré un accord de règlement.

Plus de 7 400 travailleurs avaient débrayé le 1er juillet après des mois de négociations sous la direction d’un facilitateur fédéral. La grève a touché le port de Vancouver et le port de Prince Rupert, respectivement le plus grand et le troisième du Canada, avec des ramifications à travers la Colombie-Britannique, le Canada et le reste du monde.

économieTravailPorts