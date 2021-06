Le porno déforme la façon dont les garçons traitent les filles

S’assurer que nos enfants sont en sécurité est la priorité numéro un pour quiconque élève un enfant.

Nous aimons penser que nous ferons tout pour les protéger des dangers qui peuvent exister dans le vaste monde.

Le harcèlement sexuel dans les écoles augmente et de nombreux parents estiment qu’ils n’ont aucun moyen d’aider Crédit : Shutterstock

Mais lorsqu’il s’agit de les protéger contre les méfaits en ligne, tels que la pornographie ou tout autre contenu inapproprié que de nombreux enfants regardent tous les jours, les parents ont souvent l’impression qu’ils sont dépassés ou qu’ils sont dans le déni.

En effet, lorsque les parents ont été interrogés sur l’accès de leurs enfants à la pornographie en ligne, les trois quarts ont supposé que leurs enfants n’en avaient jamais vu.

En fait, les recherches montrent que plus de la moitié des enfants ont vu du porno en ligne, dont environ les deux tiers de tous les adolescents.

ABUS PAR LES PAIRS

Je suis heureux d’avoir été invité par le gouvernement à examiner comment nous pouvons mieux protéger nos enfants contre l’accès à la pornographie sur Internet, et ce que nous pouvons faire de plus pour donner aux parents la confiance nécessaire pour parler à leurs enfants de ce qu’ils font en ligne.

Dans les prochains mois, je publierai quelques conseils pratiques. Il est plus que jamais nécessaire.

Hier, l’Ofsted a publié son examen des abus sexuels dans les écoles, lancé à la suite du partage de milliers d’histoires de harcèlement et d’abus sur le site Web Tout le monde invité.

J’ai travaillé dans des écoles pendant des décennies en tant que directrice et PDG, mais même moi, j’ai été choqué à la fois par le volume et les descriptions des abus quotidiens subis par les filles dans les écoles, en ligne et dans la rue.

En tant que conseiller de l’examen d’Ofsted, j’ai clairement indiqué que nous tous – écoles, parents et politiciens – devons faire plus pour prévenir les abus entre pairs, ainsi qu’offrir un meilleur soutien aux enfants qui en sont victimes.

Un choquant 66% des adolescents ont vu du porno en ligne – et cela fausse l’opinion des garçons sur ce qu’ils peuvent attendre des filles Crédit : PA : Association de la presse

Le porno est à portée de clic pour tous les enfants avec un téléphone intelligent Crédit : Getty

Mais ce n’est pas simplement un problème scolaire. C’est un problème de société.

Je suis particulièrement préoccupé par l’échec des grandes plateformes technologiques et des sites pornographiques sur Internet à lutter contre l’accès des enfants à la pornographie.

Comme le montre le rapport de l’Ofsted, les abus sexuels dans les écoles sont souvent alimentés par les plateformes de médias sociaux que nos enfants utilisent.

C’est le cauchemar de tous les enfants – et parents – de découvrir que des images explicites sont partagées dans l’école via WhatsApp ou Snapchat.

En même temps, certains de nos enfants développent des attentes inquiétantes ou irréalistes concernant le sexe, l’image corporelle et le consentement.

Il n’y a rien de pudique là-dedans. Regarder de la pornographie hardcore dès le plus jeune âge peut fausser l’opinion des garçons sur ce qu’ils peuvent attendre des filles et normaliser le comportement des filles pour qu’elles fassent des choses qu’elles ne veulent pas faire.

Cela n’aide pas non plus que les filles voient un flux infini d’images à l’aérographe qui créent des attentes irréalistes et malsaines quant à leur apparence.

Tout cela à son tour peut conduire aux abus effroyables mis en évidence par Tout le monde est invité.

Personne, pas même le plus ardent défenseur de la liberté de choix, ne pense que les enfants devraient avoir accès à la pornographie.

Les abus sexuels dans les écoles sont souvent alimentés par les plateformes de médias sociaux que nos enfants utilisent Crédit : Getty

Pourtant, il n’y a qu’un clic pour tout jeune ayant accès à un téléphone intelligent, sans aucune vérification d’âge.

Tout comme dans le monde réel, nous ne laisserions pas quelque chose de dangereux traîner à la maison et espérons simplement que notre enfant ne le ramassera pas, dans le monde en ligne, nous ne devrions pas laisser les enfants tomber sur du porno, comme beaucoup le font le premier le temps qu’ils le voient, tandis que les géants de la technologie et les barons du porno ferment les yeux.

Le nouveau projet de loi sur la sécurité en ligne du gouvernement est un début très bienvenu et une chance unique d’attribuer une plus grande responsabilité aux entreprises technologiques pour rendre leurs plates-formes plus sûres et plus heureuses pour les enfants.

Mais cela ne va pas assez loin pour s’attaquer au problème de l’accès des enfants à la pornographie.

Cela ne fait pas non plus assez pour que les sites pornographiques introduisent une vérification robuste de l’âge.

Il faudra également des années pour que le nouveau régime de réglementation des méfaits en ligne soit mis en place, mais les enfants ont besoin de protection dès maintenant.

Ainsi, dans les prochaines semaines, je rencontrerai des entreprises technologiques, les exhortant à faire beaucoup plus pour protéger les enfants en ligne, avant même que la loi ne change.

Je vais commencer par OnlyFans, un site dont une enquête récente a montré qu’il n’a pas réussi à empêcher certains enfants de vendre des vidéos explicites d’eux-mêmes.

VIDÉOS EXPLICITES

Je travaillerai également avec le gouvernement et d’autres pour renforcer le projet de loi sur la sécurité en ligne, car les exercices de case à cocher actuellement en place – que les enfants peuvent facilement contourner – ne protègent tout simplement pas les enfants.

Par-dessus tout, je veux voir les géants de la technologie s’inscrire à des systèmes efficaces de vérification de l’âge et que les sites pornographiques doivent vérifier correctement l’âge des utilisateurs.

Rachel de Souza est une ancienne directrice et commissaire à l’enfance pour l’Angleterre Crédit : Eyevine

Cela aiderait à résoudre le problème de certains enfants qui tombent par hasard sur du porno.

Les courageux contributeurs à Tous les invités ont fait preuve d’un grand courage lorsqu’ils ont partagé leurs expériences.

Il est maintenant temps de montrer que la bravoure n’a pas servi à rien et de commencer à s’attaquer aux causes profondes des abus et du harcèlement sexuel dans nos écoles.