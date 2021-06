REVENGE porn – un phénomène triste et sale qui voit d’anciennes flammes mécontentes publier des photos privées et extrêmement intimes sur Internet.

Dominic Cummings n’est peut-être pas sorti avec Boris Johnson, mais il se comporte comme l’ex-petit ami le plus aigri de tous les temps, diffusant des WhatsApps personnels en ligne.

Dominic Cummings se comporte comme l’ex-petit ami le plus amer de tous les temps Crédit : Reuters

C’est du porno politique pour les masses.

Cummings a trahi Boris de la manière la plus embarrassante possible – sans les nus. (Ce qui est en quelque sorte une bénédiction, je suppose.)

En partageant les échanges de textes privés du couple, l’ancien conseiller en chef du Premier ministre a mis un poignard au cœur de la liberté d’expression.

Si le Premier ministre ne peut pas se défouler, se défouler ou plaisanter avec ses collaborateurs les plus fiables sans craindre que cela ne soit rendu public, quel espoir y a-t-il pour chacun d’entre nous ?

Un tel coup de couteau est d’autant plus blessant qu’il vient d’un homme que Boris a si loyalement défendu lors de la porte du château de Barnard.

Presque tout le monde utilise WhatsApp – un service de messagerie dont on nous a dit qu’il était crypté.

La plupart des millennials mourraient plutôt que de ramasser un nombre inconnu sur la ligne fixe.

Avec l’essor de la culture d’annulation, WhatsApp – par opposition au texte ou au courrier électronique traditionnel – était considéré comme un « espace sûr ».

Mais à l’ère de la capture d’écran, comme Dominic l’a prouvé, nous sommes tous condamnés.

Je ne connais personne qui n’ait pas l’impression d’être à un message divulgué d’un P45.

Qui n’a pas fait une réplique inappropriée ou rabroué un ami dans le feu de l’action ?

Cummings a partagé ses messages WhatsApp privés et ceux du Premier ministre

C’est la vie. Cela nous rend humains.

Cependant, il semble que nous vivions de plus en plus dans une sorte de spectacle d’horreur Stasi réinventé – des voisins espionnant les voisins, des collègues faisant des captures d’écran de collègues. Ou « s*** show », comme dirait (et l’a fait) Dominic.

Alors que la plupart d’entre nous ont un assortiment de divers « groupes » WhatsApp allant de « La poule de Sarah dooooo !!! » [champagne, party and dancing woman emojis] à « brunch du samedi !!!! » et enfin le pot de spam rempli de photos « Groupe familial », Cummings et Boris, il s’avère, avait : « CSA-CMO-Matt-PM-Dom » et « Covid No10 Coordination ».

Ni l’un ni l’autre ne ressemble à un bon bants.

Dans la continuité de ses audiences en commission le mois dernier, le dernier blogue de 6 500 mots de Cummings comprenait des évaluations brutales de Boris au plus fort de la crise de Covid en mars et avril de l’année dernière.

Une capture d’écran montrait le Premier ministre qualifiant le malheureux secrétaire à la Santé Matt Hancock de « totalement désespéré ».

Le lendemain, les journalistes ont renoncé à leurs plaisanteries habituelles, demandant au pauvre Matt alors qu’il montait dans sa voiture : « Êtes-vous désespéré ?

Bien sûr, une grande partie de ce que Cummings a divulgué, a-t-il fait allusion lors de l’audience.

Une capture d’écran montrait Boris Johnson qualifiant Matt Hancock de « totalement désespéré »

Cela signifie que d’un point de vue juridique, Boris and Co aurait du mal à le poursuivre pour des raisons de confidentialité.

Ces audiences bénéficient également d’une protection «privilégié», permettant à Dominic d’avoir été «complet et franc», de sorte que le pauvre vieux Matt – bien qu’il soit sans aucun doute embarrassé – ne peut même pas le faire terminer pour diffamation.

EMBROILÉ DANS LE MATCH DE SLANKING DE CAPTURES D’ÉCRAN SUR INSTA

Mais les actions de Cummings ont créé un dangereux précédent.

Si d’autres députés et ministres se sentent coincés, qu’est-ce qui les empêche de suivre son exemple et de divulguer leurs propres messages pour se disculper.

Il y a quelques jours, la chanteuse Leona Lewis s’est retrouvée impliquée dans un match d’argot de capture d’écran sur Instagram.

Sa dispute avec le créateur de mode Michael Costello s’est rapidement intensifiée, le duo tentant apparemment de s’annuler l’un l’autre.

D’abord nos politiciens, puis les célébrités. . . Bientôt ce sera le reste d’entre nous publiquement, et régulièrement, traîné pour sécher.

En faisant de Boris comme un hareng, Cummings a enseigné à tout le monde une leçon triste mais précieuse : ne mettez jamais rien par écrit si vous ne voulez pas que les gens le voient.

Mais bon, qui a besoin du Hansard quand on a WhatsApp ?

Garde les yeux sur la balle

DEUX choses à noter sur les Euros. 1) Dans aucune autre circonstance, je ne serais jamais trouvé d’un samedi soir regardant joyeusement l’Espagne contre la Pologne.

Ou commenter les prouesses, disons, de Robert Lewandowski et Piotr Zielinski — deux hommes auxquels j’ai très peu pensé auparavant.

Mais plus de six millions de Britanniques ont regardé le match, donc je ne suis pas seul.

2) Chaque fois que la caméra se dirige vers un membre de la foule, cette personne regarde invariablement son téléphone fixement au lieu de regarder le jeu en direct se dérouler devant elle.

Ce qui est un acte d’accusation triste mais juste de la situation actuelle.

Sirotez du vin et prenez un bain de soleil dans un chapeau.

La semaine dernière, la légende du cinéma Joan Collins, âgée de 88 ans, a été photographiée avec désinvolture au sommet d’un yacht à St Tropez, exhibant ses jambes ridiculement grandes.

Les fans ont jailli partout sur Instagram, suggérant qu’elle avait essentiellement les épingles d’une adolescente.

Joan Collins, 88 ans, coiffée d’un chapeau alors qu’elle se détend à St Tropez Crédit : Instagram

Une fois, j’ai interviewé Joan lors d’un déjeuner à Los Angeles (*clang ! *) et lui ai demandé le secret de son apparence qui ne changeait jamais. (Ce qui, j’en suis sûr, n’a jamais été demandé auparavant.)

« Je suis convaincue de ne pas avoir le soleil dans mon visage », a-t-elle déclaré, devant une petite cuve de vin de midi et un avocat entier.

«Je prends toujours le soleil avec un chapeau, des lunettes de soleil et un maquillage complet. Cela ne me dérange pas de ruiner la peau sur le reste de mon corps, mais pas sur le visage.

« Je surveille mon poids parce que je suis assez gros, donc si je ne le fais pas, j’ai juste l’air d’une grosseur. »

Nous devrions tous être plus Joan.

Pas mon secret

ACCORDÉ, les campagnes de Victoria’s Secret ne sont probablement pas commercialisées auprès de personnes comme moi.

À 5 pieds 2 pouces dans mes pieds chaussés, et m’accrochant désespérément à ma (très tard) la trentaine, il est peu probable que je fasse l’honneur de leurs podiums de si tôt.

Victoria’s Secret a abandonné ses anges Crédit : Getty Images – Getty

Sauf, peut-être que maintenant je pourrais. Parce que la chaîne de lingerie américaine est la dernière entreprise à se réveiller – remplaçant son ancien harem de beautés amazoniennes par un clan de femmes plus diversifié.

Après avoir abandonné leurs « Anges », parmi les sept premières stars à rejoindre le tout nouveau « VS Collective », la footballeuse américaine aux cheveux roses Megan Rapinoe, l’actrice Priyanka Chopra Jonas et la militante Valentina Sampaio, le premier modèle transgenre à figurer dans Sports Illustrated .

Ces femmes sont toutes des pionnières inspirantes. Mais les modèles traditionnels ne le sont pas.

Il y a soixante ans, les femmes brûlaient leurs soutiens-gorge pour défendre les droits des femmes.

Aujourd’hui, les PDG de Victoria’s Secret ne brûlent pas de soutiens-gorge ; ils les rembourrent.

En se réveillant, ils peuvent penser qu’ils se battent pour la femme.

En réalité, ce n’est guère plus qu’un signal de vertu opportuniste – et les féministes d’antan seraient horrifiées.

Ce n’est pas si baa’d

Samedi, avec une certaine appréhension, j’ai écrit sur les retombées de ma dernière chronique Sun.

Je me suis souvenu de l’horreur d’être abandonné par un organisme de bienfaisance pour avoir fait une blague sur Baa Baa Black Sheep.

Mais j’ai été complètement submergé par le soutien que j’ai reçu des lecteurs, des amis et des célébrités. Même certains des Twitterati étaient agréables à contrecœur.

Il semble que nous craignons tous une annulation imminente.

Un nom familier, un présentateur de jour, a envoyé un texto pour dire qu’il était trop terrifié pour sortir du scénario au cas où les « abeilles ouvrières qui parcouraient les médias, qui savent exactement quoi faire pour nous faire virer » s’offusqueraient. Et bien, faites-le virer.

Mais brillamment, j’ai également été contacté au nom d’un autre merveilleux organisme de bienfaisance pour enfants qui m’a dit qu’ils « aimeraient » travailler avec moi. Il s’avère que les lecteurs de Sun sont vraiment la voix du bon sens.

Des héros avec une excuse

PENDANT des années, nous avons loué les stars hollywoodiennes «courageuses» lorsqu’elles ont accumulé des kilos pour un nouveau rôle au cinéma.

Rouleaux pour les rôles et livres pour livres, si vous voulez.

Cath Green a créé la culture cellulaire à partir de laquelle les premières doses d’Oxford-AstraZeneca ont été faites Crédit : PA

Comment nous nous sommes émerveillés de Renee Zellweger dans le rôle de Bridget Jones pour avoir osé atteindre une taille 14 avec un régime de beignets et de cigogne.

Puis ce fut au tour d’Hilary Swank, qui s’est renforcée pour incarner une boxeuse dans Million Dollar Baby, ce qui lui a valu des millions de dollars et quelques Oscars.

Et le mois dernier, comment nous étions LOL en tant qu’intrépide Mark Wahlberg est passé de garçon d’affiche à six en quelques semaines pour son dernier blockbuster.

Ces stars sont payées des millions pour manger, avant d’employer une vaste équipe d’entraîneurs personnels, de nutritionnistes et d’« experts du bien-être » pour les ramener à la taille.

Alors ayez une pensée pour deux vrais héros qui admettent avoir mis du bois. . . afin de sauver des millions de vies.

Sarah Gilbert, professeur de vaccinologie qui a conçu le vaccin Oxford-AstraZeneca Crédit : PA

Le professeur Sarah Gilbert, une mère de triplés de 59 ans, a conçu le vaccin Oxford-AstraZeneca.

La biologiste Cath Green a créé la culture cellulaire à partir de laquelle les premières doses ont été préparées.

Les deux ont déclaré que les nuits blanches à travailler 24 heures sur 24 entraînaient une prise de poids.

Comme l’explique le professeur Gilbert : « Il y avait des jours où nous jurons ou pleurions de frustration et d’épuisement. Nous avons perdu le sommeil et pris du poids.

Maintenant CECI est le sacrifice.

Détendez-vous sur Netflix

LE gouvernement envisage de réglementer les services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime et Disney+.

Cela vient du dos d’émissions (fictives) comme La Couronne critiquée pour ses « inexactitudes historiques ».

En bref, c’est une tentative de limiter le pouvoir de ces mastodontes et de donner à la télé terrestre une chance de récupérer certains téléspectateurs.

Mais la télévision – en particulier les drames somptueux à gros budget – est une forme d’évasion bénie.

Surtout quand nous sommes tous tellement ennuyés et encore relativement confinés à la maison.

Si nous voulons une réalité sombre et pré-bassin versant, nous pouvons regarder les nouvelles.

Sinon, ayons nos couronnes et arrêtons d’intervenir.

LGB-Ventre

BEAUCOUP a été dit sur le langage « raciste, sexiste, homophobe » d’Enid Blyton.

Bien qu’elle ait peut-être été deux sur trois, dans mon esprit, il ne fait aucun doute que l’auteur était progressivement LGBTQ+.

Les livres d’Enid Blyton ont été accusés d’être « racistes, sexistes, homophobes » Crédit : Alamy

Oubliez George, j’ai toujours eu mes soupçons sur Timmy le chien. . .

Poste racé

QUELQUE poste racé de BMW. La société a écrit la semaine dernière pour dire que mon vieux véhicule décrépit avait besoin d’un bon entretien.

Plus précisément, une « reprise de la connexion de la prise du régulateur de soufflante ». Phwoar.

Mais en ces temps de vaches maigres, je prendrai mes plaisirs là où je les trouve.