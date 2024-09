Le « pore obstrué » d’une femme s’avère être un cancer de la peau dû aux lits de bronzage | Santé

Par Amy Reast via SWNS

Une maman a confondu un cancer du visage avec un « pore obstrué » et n’est allée faire un test qu’après avoir vu un avertissement TikTok sur le cancer de la peau.

Lauren Smyth, 29 ans, utilisait des lits de bronzage au début de la vingtaine, mais n’y avait pas touché depuis des années.

Elle n’a donc pas prêté grande attention au petit bouton qui s’est développé sur le dessus de son nez.

Les dermatologues ont même essayé de déboucher les « pores obstrués » lors des soins du visage.

Mais cette mère de deux enfants de Peakhurst, Sydney, en Australie, parcourait TikTok le mois dernier lorsqu’une vidéo l’a fait s’arrêter.

On y voit une jeune femme diagnostiquée d’un cancer agressif de la peau après avoir découvert une tache semblable à celle de Lauren.

Une biopsie a révélé que la mère au foyer souffrait d’un carcinome épidermoïde, une forme de cancer de la peau.

Alors que sa croissance était lente, on lui a dit que le cancer allait se propager et elle suit désormais un traitement de chimiothérapie topique.

Elle souhaite avertir les autres de l’importance de la protection solaire et les encourager à faire examiner tout endroit suspect.

Lauren, maman de Jesse, trois ans, et de Marcie, un an, a déclaré : « Les lits de bronzage ne valent pas votre vie. Je n’en ai pas touché un depuis des années, mais une fois que le mal est fait, il est fait. »

Lauren a déclaré qu’elle n’avait jamais été une utilisatrice régulière de lits de bronzage, mais qu’elle fréquentait fréquemment le salon de bronzage en été au début de la vingtaine.

Elle a déclaré : « Si je partais en vacances ou si j’approchais de l’été, j’aurais envie de bronzer, j’y irais peut-être une fois par semaine.

« Je ne les ai jamais utilisés de manière sévère, mais je les ai utilisés. Quand on est plus jeune, on ne pense jamais qu’une chose pareille puisse nous arriver. »

Lauren a déclaré que la tache sur son nez s’était développée il y a environ quatre ans, ce qu’elle n’a remarqué qu’après avoir fait défiler les photos.

Parce qu’il était si petit et qu’il n’était pas sombre comme un grain de beauté, elle n’y a jamais prêté beaucoup d’attention.

Elle est allée le faire vérifier – ainsi que d’autres grains de beauté et taches – après avoir vu la vidéo en août.

Lors de son rendez-vous, on lui a demandé si elle avait déjà utilisé des bancs solaires.

Elle a déclaré : « On m’a dit que si j’avais utilisé des lits de bronzage plus de dix fois auparavant, il y a longtemps, mon risque de cancer de la peau aurait été considérablement accru.

« Le médecin a dit qu’ils pensaient que ce serait inoffensif.

« Mais j’avais un très mauvais pressentiment – ​​j’appelais tous les jours pour demander quand j’aurais mes résultats. »

Quelques jours après sa biopsie, le médecin a révélé qu’il s’agissait d’un cancer et que ses options étaient soit une chimiothérapie topique de six semaines, soit une intervention chirurgicale.

Comme l’opération impliquait de retirer la totalité de la peau de son visage, ainsi que les marges, on lui a conseillé d’essayer d’abord la chimiothérapie.

Elle suit maintenant le traitement depuis deux semaines.

Elle a déclaré : « Cela a eu un impact important : je m’inquiète constamment de savoir si le cancer va se propager et je me vérifie constamment si d’autres taches apparaissent.

« Cela me tient éveillé la nuit et j’en rêve même.

« J’ai détecté le mien très tôt et je veux encourager les autres à aller faire vérifier les taches.

« N’utilisez pas de lits de bronzage – vous pouvez obtenir le même bronzage avec une bouteille en magasin.

« Et je veux partager l’importance de la protection solaire : s’il existait une crème pour prévenir le cancer du sein, vous l’utiliseriez.

« Il existe une crème pour prévenir le cancer de la peau, mais les gens ne l’appliquent pas tous les jours. Et ils devraient. »