Le populiste néerlandais Baudet suggère de diviser le parti qu’il a créé Forum pour la démocratie Parti néerlandais Thierry Baudet

Moins de quatre mois avant les élections générales, une force montante du populisme néerlandais est en ébullition et semble s’orienter vers une rupture acrimonieuse au milieu d’accusations d’extrême droite et de sympathies antisémites parmi certains membres de son aile jeunesse.

Après avoir remporté les élections provinciales néerlandaises au début de l’année dernière, le Forum populiste pour la démocratie et son leader charismatique Thierry Baudet semblaient prêts à devenir des forces importantes dans la politique nationale et peut-être européenne.

Le parti nationaliste de droite qui s’oppose à l’Union européenne et à l’euro monnaie unique et appelle à la fin de ce qu’il appelle l’immigration de masse n’a été formé qu’en 2016 et s’est rapidement développé depuis lors, comptant désormais environ 50000 membres. Il a des législateurs dans les législatures régionales, nationales et de l’Union européenne.