Lors d’un référendum, plus de 76% des membres du Forum pour la démocratie ont voté pour que Thierry Baudet reste à la tête du parti. La victoire de Baudet est survenue moins de quatre mois avant une élection générale aux Pays-Bas.

Le résultat a assuré Baudet à la tête du parti nationaliste qui prône des référendums sur la sortie des Pays-Bas de l’Union européenne et de l’euro monnaie unique, et une politique d’immigration plus dure.