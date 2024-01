Le populisme refait surface en Europe centrale

La lutte pour contenir le populisme politique en Europe centrale ressemble parfois à un jeu de « frapper une taupe ». A peine est-il mis sous silence dans un pays qu’il surgit dans un autre. Le dernier exemple en date est celui de la Slovaquie, où le Premier ministre Robert Fico met en œuvre des politiques antilibérales au moment même où le nouveau gouvernement polonais tente de démanteler l’héritage nationaliste conservateur de son prédécesseur.

Ces derniers jours, Fico s’en est pris à l’Ukraine, ridiculisant son gouvernement en le qualifiant de marionnette des États-Unis. Son ministère de la Culture a annoncé le rétablissement des liens avec la Russie et la Biélorussie, suspendus après l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin. Surtout, Fico poursuit son projet de prendre le contrôle du système judiciaire slovaque, en s’inspirant de Viktor Orbán, le premier ministre hongrois, et de Jarosław Kaczyński, l’ancien dirigeant de facto de la Pologne.

Fico a l’intention de dissoudre un parquet spécial qui se concentre sur la corruption et le crime organisé, et à réduire la protection des lanceurs d’alerte. L’un des objectifs apparents est de protéger les responsables du Smer, le parti de Fico, contre les enquêtes lancées après son mandat au pouvoir de 2012 à 2018. La semaine dernière, le Parlement européen a critiqué ces propositions dans une résolution adoptée par 496 voix contre 70 et 64 abstentions.

Pourtant, ailleurs, Fico a des amis. Le président russe, Vladimir Poutine, l’a chaleureusement félicité lors de son discours le mois dernier lors d’une conférence de presse de fin d’année. Quant à Orbán, il a reçu Fico à Budapest la semaine dernière et a déclaré que les intérêts de la Hongrie et de la Slovaquie étaient « alignés à 99 pour cent ».

Le tournant vers l’illibéralisme en Slovaquie date de la victoire électorale de Fico en septembre. Il s’agit d’un triomphe pour un homme politique dont la carrière semblait en ruine après les assassinats en 2018 de Ján Kuciak, un journaliste qui enquêtait sur le parti de Fico pour corruption, et de sa fiancée. Cet épisode a mis en lumière connexions troubles entre les hommes politiques slovaques, les hommes d’affaires et le crime organisé. Cela a inspiré les plus grandes manifestations antigouvernementales du pays depuis la chute du communisme en 1989 et a conduit à la démission de Fico après six ans au poste de Premier ministre.

Fico dirige désormais une coalition tripartite dont l’emprise sur le pouvoir sera renforcée si Peter Pellegrini, un allié qui est président du Parlement, remporte les élections présidentielles prévues le 23 mars. Les sondages d’opinion placent Pellegrini devant Ivan Korčok, un ancien pro-occidental. ministre des Affaires étrangères, mais le scrutin passera à un second tour en avril si aucun candidat ne remporte plus de 50 pour cent au premier.

Les pouvoirs de la présidence sont limités en Slovaquie et dans d’autres États d’Europe centrale mais, comme cela apparaît clairement en Pologne, ils restent importants. Là-bas, le président Andrzej Duda a le droit de veto sur la législation. En raison de ses sympathies pour l’ancien parti au pouvoir en Pologne, il s’efforce de contrecarrer les efforts du nouveau gouvernement visant à décontaminer le système judiciaire et les autres institutions de l’État.

Zuzana Čaputová, avocate anti-corruption et présidente de la Slovaquie depuis 2019, dispose également d’un droit de veto. Mais ils comptent moins car contrairement à la Pologne, où le nouveau gouvernement ne dispose que d’un petite majorité parlementaireFico et ses amis disposent de suffisamment de voix pour passer outre les vetos présidentiels.

Du point de vue occidental, Fico n’est pas aussi fiable qu’Orbán en matière de politique étrangère. Il n’a pas complètement bloqué les livraisons d’armes slovaques à l’Ukraine. Bien qu’il affirme qu’il opposerait son veto à l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN, il soutient les négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’UE. La Slovaquie est membre de la zone euro, ce qui impose des limites à l’impact perturbateur de Fico au sein de l’UE.

Les priorités de Fico sont plutôt d’ordre national. Il veut maîtriser la scène politique slovaque et, pour ce faire, il s’inspire du modèle antilibéral de l’Europe centrale du XXIe siècle. En ce sens, son retour illustre que la bataille pour la démocratie libérale en Europe atteint un nouveau sommet d’intensité.

