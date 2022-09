Le populaire YouTuber Abhiyuday Mishra alias “SkyLord” décède dans un accident de la route

Le populaire YouTuber Abhiyuday Mishra, également connu sous le nom de SkyLord pour les joueurs de Free Fire sur la plateforme de médias sociaux YouTube, est décédé après avoir été grièvement blessé dans un accident de la route. Cela s’est produit alors qu’il faisait une tournée à vélo lundi. Selon Dainik Bhaskar, il participait à un “MP Tourism Riding Tour” lorsque l’incident s’est produit. Il aurait été percuté par un camion près de Sohagpur sur la route nationale Narmadapuram-Pipariya dimanche après-midi vers 14 heures.

Lorsque la nouvelle de sa disparition a éclaté, les gens se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur chagrin. « Ne laissez pas espérer que nous essaierons de sauver plus de seigneurs du ciel en retweetant ce tweet. Tu me manques skylord aka- Abhiyuday Mishra », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Dans un incident tragique, le créateur populaire de Free Fire, Abhiyuday Mishra, alias Skylord, est décédé après avoir succombé à des blessures subies lors d’un accident le 26 septembre.”

Originaire d’Indore, Mishra compte respectivement 1,49 million et 353 000 abonnés sur YouTube et Instagram. Son voyage a été parrainé par l’Office du tourisme du Madhya Pradesh, qui a été lancé le 21 septembre depuis Khajuraho. L’événement devait couvrir quatre réserves de tigres et des sites touristiques populaires, notamment Khajuraho, Amarkantak, Panarpani et Bhopal.

L’événement devait se terminer le 27 septembre à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme, un jour après sa mort.

C’est arrivé lorsque les motards ont atteint Pachmarhi et se dirigeaient vers Madhai. C’est alors qu’un camion venant de la direction de Pipariya a percuté le YouTuber par l’arrière. Il a ensuite été immédiatement transporté dans un centre de santé communautaire (CSC) à proximité. Après que son état se soit aggravé, il a été transféré à Narmadapuram et plus tard, il a succombé à ses blessures alors qu’il était transporté à l’hôpital Bansal de Bhopal.

La police a enregistré une plainte contre le chauffeur du camion.

