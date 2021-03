Un bodybuilder russe surnommé « Popeye » a subi une intervention chirurgicale vitale pour enlever la chair pourrie de ses bras après leur avoir injecté de l’huile.

Kirill Tereshin, 24 ans, a fait face à sa deuxième intervention chirurgicale pour nettoyer son triceps obstrué, enlevant le muscle mort et drainant ses bras de l’excès de liquide causé par la substance.

Les médecins ont averti Tereshin qu’il risquait de perdre l’usage de ses bras après s’être injecté de l’huile Synthol pour créer des muscles caricaturaux et bombés, et partagé les images avec ses 350000 abonnés Instagram.

L’ancien soldat a admis que ses problèmes de santé étaient «dus à ma propre stupidité» après avoir commencé à gonfler les bras à 20 ans.

Tereshin, de la ville de Piatigorsk dans la région russe de Stavropol Krai, a vu la chirurgie corrective retardée de près d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

« Je n’ai que 24 ans, et mon système immunitaire est pour l’instant confronté à cette inflammation, mais je ne sais vraiment pas ce qui va se passer ensuite », a-t-il déclaré.

« C’est pourquoi j’ai commencé les chirurgies pour me débarrasser de ce cauchemar. »

Les tubes ont drainé une accumulation de liquide des bras de Tereshin après que les médecins aient enlevé des masses de muscles morts qui avaient été empoisonnés par sa méthode de gonflement des bootlegs.

Il devra faire face à d’autres opérations pour extraire la substance et le muscle mort qui se sont formés au cours de sa quête pour obtenir des biceps ressemblant à un ballon de plage.

Il a dit qu’il était « très chanceux » qu’il y ait des médecins prêts à le soigner, après que le chirurgien Dmitry Melnikov eut dit à Tereshin qu’il pouvait mourir si ses bras n’étaient pas opérés.

«La chirurgie la plus dure sera sur mon biceps … le nerf responsable de la sensibilité des bras est à l’intérieur.

«Dieu me garde que quelque chose arrive à ce nerf et je ne peux pas bouger mon bras.

« Je m’inquiète vraiment pour ça. J’ai très peur. J’aurais dû y penser plus tôt, je sais. Je me blâme, je sais que je suis coupable. »

Melnikov, de l’Université médicale d’État Sechenov de Moscou, a déclaré: « Kirill a injecté environ trois litres dans chaque bras. Cela a saturé les tissus musculaires, bloqué la circulation sanguine.

« » Tout ce qui doit être enlevé, mais nous devons garder la veine, les nerfs et les autres fonctions du membre. »

L’ancien soldat a gagné son surnom, Popeye, après avoir emprunté une dangereuse route de bricolage pour gonfler ses triceps et ses biceps.

Les injections de Synthol élargissent le tissu musculaire et sont populaires parmi les bodybuilders en raison de ses résultats presque immédiats.

Outre les dangers liés à l’injection, la substance peut provoquer des lésions musculaires irréversibles et des complications potentiellement mortelles.

Malgré les risques évidents, la substance est largement disponible en ligne et relativement facile à acheter.

Synthol s’empare des tissus musculaires et les durcit – laissant les muscles plus gros, mais endommagés et plus faibles.

Tereshin avait précédemment omis qu’il avait commencé à essayer l’huile après avoir été appelé pour le service militaire. « Dans l’armée, je craignais d’avoir du mal à perdre du poids, alors j’ai décidé d’essayer l’huile Synthol », a-t-il déclaré.

« Au début, je voulais injecter de l’huile de synthol dans d’autres parties de mon corps, mais ensuite les problèmes ont commencé et j’ai arrêté de l’utiliser. »

Les injections de synthol auraient causé une fibrose tissulaire suivie d’une nécrose, affectant gravement sa santé, et les médecins lui ont dit qu’il risquait d’être amputé.

Il avait auparavant subi une intervention chirurgicale en novembre 2019 pour retirer ses implants ridicules, qui « ont effectué 25% des réparations » après avoir injecté de la vaseline dans ses bras.

Heureusement pour le jeune Russe, il a pu se faire enlever une grande partie de ses muscles et tissus pourris au cours d’une série d’opérations en cours.

« Les gars, voici à quoi ressemble mon bras. Deux coupures, une cicatrice a guéri, celle-ci est restée. Je suis en traitement, tout ira bien bientôt », a-t-il déclaré avec optimisme après son opération.

Il a été persuadé de suivre un traitement d’urgence par Alana Mamaeva, 32 ans, une militante de premier plan pour les victimes de chirurgie plastique bâclée.

Après sa première intervention chirurgicale en 2019, Popeye a expliqué qu’il se sentait déjà beaucoup mieux après avoir utilisé initialement ses bras.

Le joueur de 24 ans espère maintenant que son dernier traitement mettra fin à tout autre problème de santé avant de revenir sur la table des chirurgiens plus tard cette année.