Le pont unissant la Crimée et la Russie revêt une importance particulière pour Poutine

C’était une extravagance médiatique, à la Poutine. À la tête d’un petit convoi de camions, le président russe Vladimir Poutine a conduit un camion à benne orange arborant des drapeaux russes sur une partie du pont de Crimée en 2018, inaugurant fièrement un colosse de 12 milles d’acier et de béton reliant la péninsule de Crimée qu’il a illégalement annexée. L’Ukraine à la Russie continentale. À la fin du trajet, il a été accueilli par des acclamations et des applaudissements.

Même sous le règne des tsars, “les gens rêvaient de construire ce pont”, se vantait Poutine. “Enfin, grâce à votre travail acharné et à vos talents, ce projet, ce miracle, s’est réalisé.”

Tôt samedi, une explosion géante a envoyé une boule de feu sur le joyau de la couronne de Poutine grâce, pourrait-on dire, au travail acharné de Poutine pour lancer une invasion de l’Ukraine en février. Des portions du pont, parmi les plus longues d’Europe, s’enfonçaient dans l’eau.

Alors que Certaines parties du pont auraient rouvert à la circulation quelques heures après l’explosion, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que le gouvernement n’avait pas de calendrier pour rendre le pont à nouveau pleinement fonctionnel. Les premières informations fournies par un haut responsable de l’application des lois russes suggéraient que trois personnes avaient été tuées, dont un chauffeur de camion.

L’Ukraine, tout en ne s’attribuant pas publiquement le mérite de l’explosion, avait ouvertement promis d’attaquer le pont aussi récemment qu’en juin, le qualifiant de cible “numéro un” en raison de son importance stratégique. Le pont est la seule route pour les trains et les camions transportant des troupes et des armes de la Russie continentale vers la Crimée, d’où ils sont acheminés vers la guerre acharnée contre l’Ukraine.

Ce fut un désastre stratégique et, en partie à cause de l’identification personnelle de Poutine avec le pont, un désastre symbolique également, dans une guerre où les symboles comptent pour le moral d’une population russe agitée, d’une part, et pour les partisans occidentaux de l’Ukraine, pour qui des gains très visibles pour l’Ukraine sont importants, non seulement pour maintenir le flux d’armements, mais aussi pour persuader les citoyens que leurs sacrifices, comme les prix élevés de l’énergie, portent leurs fruits.

Peu de gains récents étaient aussi visibles que les flammes de samedi et les routes effondrées se propageant sur le pont de Poutine.

Le pont de Kertch est devenu un symbole des prouesses personnelles mythiques de Poutine, de sa capacité à réaliser de grands projets d’infrastructure, de son ambition de redonner à la Russie sa grandeur perdue depuis longtemps. “Même les plans les plus ambitieux peuvent être réalisés lorsqu’ils sont mis en œuvre par lui”, a déclaré en 2018 le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à propos du projet de pont.

Son achèvement a également renforcé l’annexion illégale par la Russie de la péninsule de Crimée, occupée par les forces du pays depuis 2014.

Après que la Russie a annexé la Crimée à l’Ukraine, Moscou a été confrontée à un problème logistique. La péninsule n’était reliée par un isthme qu’au territoire sous contrôle ukrainien, ce qui signifie que les marchandises et les personnes ne pouvaient arriver que par bateau ou par avion. L’idée d’un pont sur le détroit de Kertch, qui relierait la Russie à la Crimée, est devenue un moyen de résoudre ce dilemme.

Mais alors que le tsar Nicolas II et les Soviétiques avaient envisagé de construire un pont sur le détroit dans le passé, et que les nazis ont commencé à en construire un avant d’être expulsés de la région pendant la Seconde Guerre mondiale, l’idée a été régulièrement remise en question pour son coût et les défis de construction, en raison des conditions météorologiques et du terrain.

Entre autres, le sol sous le détroit est composé de limon qui rendait difficile l’ancrage d’un pont. Un pont ferroviaire construit par les Soviétiques au-dessus du détroit à la fin de la Seconde Guerre mondiale a été emporté par les glaces dérivantes quelques mois après la traversée du premier train.

Poutine a quand même décidé de poursuivre le projet, et la construction du pont est rapidement devenue emblématique de l’engagement de Moscou envers la Crimée nouvellement annexée – une entreprise patriotique rappelant les barrages et les canaux de l’ère soviétique qui sont devenus le sujet de la propagande de l’État ouvrier.

Pour construire le pont, Poutine a fait appel à son ami d’enfance et partenaire de judo, Arkady Rotenberg, qui était devenu milliardaire au cours des 22 années écoulées depuis que Poutine avait pris le pouvoir en recevant des contrats de construction publics à grande échelle et avait été la cible de sanctions internationales. La construction du pont ferroviaire et passager de 12 milles a duré trois ans et a coûté quelque 4 milliards de dollars.

“C’était un projet favori pour Poutine”, a déclaré Simon Schlegel, analyste principal de l’Ukraine pour l’International Crisis Group. Le pont « faisait le lien entre le continent russe et cette péninsule qu’ils venaient de revendiquer comme étant la leur. C’est vraiment en quelque sorte dit cela dans l’acier et le béton.

L’annexion de la Crimée et la construction du pont représentaient “la Russie retrouvant et rendant son territoire historique” après qu’il avait été offert par Nikita Khrouchtchev à l’Ukraine à l’époque soviétique, a déclaré Maria Snegovaya, boursière postdoctorale à la Walsh School of Foreign Service de l’Université de Georgetown.

Survenant au milieu d’une série d’échecs récents sur le champ de bataille russe et d’un remaniement des principaux commandants, l’explosion n’est aussi “essentiellement qu’une autre confirmation” que les problèmes auxquels il est confronté maintenant “ne ressemblent à rien de ce que le régime de Poutine a rencontré pendant presque toute sa durée”, Snegovaya a dit.

Au milieu des railleries ukrainiennes, la Russie se précipite pour sauver le pont de Crimée après une explosion ardente

Ces échecs et le dernier en date, l’explosion du pont, ont suscité de nouvelles critiques publiques sur la conduite de la guerre de Poutine dans les médias russes.

“La chose la plus stupide à faire maintenant est de commencer à rassurer le pays sur le fait que rien de terrible ne s’est produit” a écrit Komsomolskaïa Pravda correspondant de guerre, Alexander Kots. Les Ukrainiens « ont frappé un symbole », a-t-il écrit. “Le pont de Crimée est un symbole que la péninsule est solidement scellée à la Mère Russie et que rien ne peut l’en arracher.”

Mais c’était aussi une cible logique stratégiquement car le pont, bien que symbolique, a une vocation militaire, approvisionnant les forces russes.

La Russie, a-t-il dit, devrait tirer une leçon de l’Ukraine. « Battons-nous plus farouchement, pour de vrai, sans excuses sur l’impossibilité de faire sauter le pont sur lequel viennent les armes venues de l’Occident. Rien n’est impossible, nous montrent les Ukrainiens.

Missy Ryan, Natalia Abbakumova et Kostiantyn Khudov ont contribué à ce rapport.