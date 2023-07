Le pont qui relie la Russie à la Crimée est essentiel pour approvisionner la guerre en Ukraine et affirmer son contrôle

Le pont reliant la Crimée annexée à la Russie et la Russie revêt une grande importance pour Moscou, tant sur le plan logistique que psychologique, en tant qu’artère clé pour les approvisionnements militaires et civils russes à destination de la Crimée et en tant qu’affirmation du contrôle de la Russie sur la péninsule.

Une explosion qui a frappé le pont avant l’aube lundi, tuant un couple et blessant gravement leur fille, a laissé pendre dangereusement une travée de la chaussée. Les dégâts semblaient initialement moins importants que ceux causés par une explosion en octobre, mais ont mis en évidence la vulnérabilité du pont.

La Russie a accusé l’Ukraine à la fois de l’explosion de lundi et de l’explosion d’octobre. Un porte-parole des services de sécurité ukrainiens lundi n’a pas reconnu directement la responsabilité, mais a déclaré que le service révélerait des détails sur l’organisation de l’explosion une fois que l’Ukraine remporterait la victoire dans la guerre.

UNE CONNEXION CRITIQUE

La péninsule de Crimée s’étend au sud du continent ukrainien, avec des liaisons routières sur deux isthmes, dont l’un mesure moins de deux kilomètres (un mile) de large, et par un pont à partir d’une broche étroite. Les trois liaisons avec l’Ukraine passent par un territoire occupé par les forces russes qui sont attaquées par l’armée ukrainienne.

Le pont, qui relie l’extrémité orientale de la Crimée à la région russe de Krasnodar, constitue le seul lien fixe qui évite un territoire âprement disputé.

Le pont de 19 kilomètres (12 milles) sur le détroit de Kertch qui relie les mers Noire et Azov transporte à la fois le trafic routier et ferroviaire sur des sections distinctes et est vital pour soutenir les opérations militaires de la Russie dans le sud de l’Ukraine.

UNE STRUCTURE SYMBOLIQUE

Le pont est le plus long d’Europe et un sujet de fierté considérable en Russie. La construction a commencé en 2016, environ deux ans après l’annexion de la Crimée par la Russie, et s’est achevée en un peu plus de deux ans. Le rythme de construction était impressionnant, mais a conduit certains critiques à se demander s’il avait été conçu et construit à la hâte.

Le pont a été construit malgré les fortes objections de l’Ukraine et est le rappel le plus visible et le plus constant de l’affirmation de la Russie selon laquelle la Crimée est légitimement russe.

Le président Vladimir Poutine a traversé le pont lors de son ouverture officielle. Poutine est également étroitement lié au magnat de la construction Arkady Rotenberg, dont la société a obtenu le contrat de 3,5 milliards de dollars pour le pont.

CONSÉQUENCES DE L’ATTENTAT

Le trafic ferroviaire sur le pont aurait été rétabli en quelques heures lundi, mais on ne savait pas quand le service routier complet pourrait être rétabli. Des ferries étaient organisés pour essayer d’alléger le fardeau, mais il n’était pas immédiatement clair si les navires pouvaient répondre à la demande. Les plages et les montagnes de Crimée sont populaires auprès des touristes estivaux.

Les autorités russes ont conseillé aux personnes qui souhaitaient quitter rapidement la Crimée de passer par le territoire sous contrôle russe en Ukraine. Cela ajouterait jusqu’à 600 kilomètres (350 miles) à leur voyage et augmenterait probablement l’anxiété des voyageurs à l’idée de voyager dans des zones peu sûres.

Les responsables russes ont dénoncé l’explosion de lundi mais n’ont pas immédiatement précisé les mesures de représailles, bien que la Russie ait répondu avec des missiles de croisière et des barrages de drones à d’autres attaques ukrainiennes.

