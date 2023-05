Le pont maritime de Mumbai permettra aux navetteurs de passer devant le péage à 100 km/h

Le plus long pont maritime de l’Inde, le Mumbai Trans Harbor Link Road (MTHL) en cours de construction, sera le premier pont maritime en Inde à disposer d’un système de péage routier ouvert (ORT), permettant aux navetteurs de passer devant le poste de péage à des vitesses allant jusqu’à 100 km/h sans ralentir pour payer le péage.

Construit à un coût d’environ Rs 18 000 crore, le MTHL, une fois terminé, pourra accueillir environ 70 000 véhicules. NDTV a visité en exclusivité le tablier de 16,5 km de long qui sera achevé d’ici le 24 mai. Environ 95 % des travaux ont été réalisés et le pont sera achevé avant la fin de l’année.

« Les travaux d’ouvrages sont presque terminés. Demain soir, lors d’une manifestation, nous allons relier le pont à la terre ferme. Le reste des travaux — pose de route, électrique, système de transport intelligent (péage électronique) — sera fait Il est possible d’atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé il y a deux ans, pour terminer d’ici la fin décembre de cette année », a déclaré SVR Srinivas, le commissaire de l’Autorité de développement de la région métropolitaine de Mumbai, à NDTV. Le pont n’est pas seulement une « merveille d’ingénierie », mais aussi un moteur de croissance économique, a-t-il ajouté.

Ce pont reliera Mumbai au continent avec un temps de trajet de 12 à 15 minutes, réduisant considérablement les quelques heures qu’il faut aujourd’hui, a expliqué M. Srinivas, ajoutant qu’il facilitera la circulation des matières premières, des produits finis et de la main-d’œuvre, créer une nouvelle chaîne d’approvisionnement entre Mumbai et le continent.

MTHL vise à relier Mumbai à Navi Mumbai, la ville satellite de la capitale financière, afin d’atténuer les embouteillages et de promouvoir le développement économique. Le pont commencera à Sewri, dans le sud de Mumbai, traversera Thane Creek au nord de l’île d’Elephanta et se terminera à Chirle près de Nhava Sheva.

Le ministre en chef du Maharashtra Eknath Shinde et son adjoint Devendra Fadnavis visiteront le site mercredi soir.

Le MTHL a été prévu il y a environ 30 ans pour accélérer le trafic entre Mumbai et Navi Mumbai et également faciliter le trafic de Mumbai à Pune et Goa.

Le MMRDA a attribué des contrats pour le projet en novembre 2017, la construction a commencé en avril 2018 et devait s’achever en 4,5 ans. Cependant, la construction a été retardée d’environ huit mois en raison de la pandémie de COVID-19 et devrait actuellement s’achever d’ici décembre 2023.