Le pont Hammersmith s’allume en rouge pour attirer l’attention du gouvernement le jour de la Saint-Valentin

Le pont a ensuite été fermé à la circulation des piétons, des cyclistes et du fleuve en août 2020 après qu’une canicule ait fait «augmenter significativement» les failles.

Présenté comme la « plus grande carte de la Saint-Valentin du Royaume-Uni », le message se lit comme suit: « Broken Hearts. Broken Promises. Broken Lives. Broken Bridge. »

Les organisateurs ont déclaré qu’il était adressé à un certain nombre de politiciens, dont le Premier ministre Boris Johnson, le maire de Londres Sadiq Khan, le secrétaire aux Transports Grant Shapps et le chef du conseil de Hammersmith et Fulham Stephen Cowan.