Le pont emblématique de ‘Winnie l’ourson’ est mis aux enchères

Les aventures de l’ours amoureux du miel « Winnie l’ourson » ont captivé les enfants – et leurs parents – depuis près de 100 ans. Les fans ont désormais la possibilité de posséder une pièce centrale de l’histoire de Pooh, lorsqu’un pont de campagne du sud de l’Angleterre sera mis aux enchères la semaine prochaine. L’auteur de la très populaire série de livres Pooh, AA Milne, jouait souvent avec son fils, Christopher Robin, sur le pont dans les années 1920. C’est devenu un décor régulier pour les aventures de Pooh et ses amis dans la série lancée en 1926.

« L’offrir aux enchères est probablement la plus grande opportunité mondiale pour les gens de tendre la main et de pouvoir l’acheter et le mettre dans un musée », a déclaré James Rylands de Summer Place Auctions, qui a déjà mis aux enchères des articles dont 20 tonnes du mur de Berlin. .

Rylands a décrit le pont comme « l’un des objets littéraires emblématiques les plus importants qui soit », et a exprimé l’espoir qu’il pourrait aller pour 250 000 livres, bien au-delà de l’estimation de 40 000 à 60 000 livres placée lors de la vente aux enchères de mardi.

« Lorsque vous parlez d’histoire et que vous ajoutez l’émotion et le bonheur que » Winnie l’ourson « a apportés aux générations d’enfants et d’adultes au fil des ans, il est très difficile d’en évaluer le prix », a déclaré Rylands. « S’il rapporte un quart de million de livres, alors je ne serai pas surpris. »

Le pont, à l’origine appelé Posingford Bridge, a été construit vers 1907 et officiellement renommé Poohsticks Bridge en 1997 par le fils de l’auteur décédé, dont les animaux-jouets étaient à la base de la série Pooh.

Il a ensuite été démonté en 1999 après avoir été usé par les visiteurs et a été remplacé par une structure plus récente financée en grande partie par la société Disney.

Le pont d’origine a été démantelé et stocké dans le centre forestier d’Ashdown dans le comté méridional de l’East Sussex, jusqu’à ce que le conseil paroissial local ait récemment autorisé sa restauration et son sauvetage. Le pont, qui mesure 8,87 mètres de long sur 4,5 mètres de large (29 pieds sur 15 pieds), a maintenant été entièrement restauré en utilisant du chêne local pour tout élément manquant.

La vente aux enchères coïncide avec le centenaire de l’arrivée de Pooh dans le monde lorsque Christopher Robin a reçu un ours en peluche moelleux du grand magasin de luxe Harrods pour son premier anniversaire.

Rylands a déclaré qu’il y avait eu un intérêt du monde entier, mais qu’il espérait que le pont reste local.

« J’espère qu’il restera dans le Sussex car il a évidemment une grande pertinence pour la localité », a-t-il déclaré. « Mais si cela se retrouve aux États-Unis ou au Japon, je ne doute pas qu’il sera un peu aimé là-bas également. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.