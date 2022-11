Le pont d’Eldamain Road porte le nom de l’ingénieur routier du comté de Kendall, Fran Klaas – Shaw Local

Fran Klaas planifie, conçoit et supervise le projet de pont du chemin Eldamain depuis qu’il a été nommé ingénieur routier du comté de Kendall en 1991.

Le pont, maintenant presque terminé après le début de la construction il y a plus d’un an, établira une nouvelle liaison de transport nord-sud entre Yorkville et Plano.

“J’ai travaillé là-dessus littéralement depuis que j’ai commencé”, a déclaré Klaas.

Avec la croissance démographique explosive du comté de Kendall, Klaas a travaillé sur de nombreux grands projets routiers pour desservir l’augmentation du trafic automobile, mais le pont d’Eldamain Road est peut-être son plus important.

Le conseil du comté de Kendall a surpris Klaas le 29 novembre avec une résolution nommant le pont en son honneur.

Le pont Francis C. Klaas devrait ouvrir au printemps 2023, seulement le huitième site de franchissement de la rivière Fox dans le comté de Kendall et le premier depuis l’ouverture du pont d’Orchard Road près d’Oswego en 2001.

“Généralement, les routes et les ponts sont nommés comme un mémorial”, a déclaré Klaas au conseil du comté en acceptant l’honneur, ajoutant qu’il espérait que la distinction n’est pas indicative de sa santé, attirant les rires du groupe.

La résolution nommant le pont pour Klaas note que pendant son mandat, le comté est passé de 40 000 habitants à 132 000.

À 1 557 pieds, la travée Eldamain devient le plus long pont du comté.

L’ingénieur routier du comté de Kendall, Fran Klaas, à droite, aura son nom attaché au pont d’Eldamain Road. Il est vu ici avec le président du conseil d’administration du comté de Kendall, Scott Gryder, lors de la réunion du conseil d’administration du comté du 29 novembre 2022. (Marc Foster)

Les travaux sur le projet avançaient si rapidement que l’achèvement était prévu avant la fin de cette année.

Ensuite, une grève des ouvriers de la carrière au printemps et en été a interrompu la production de béton dans le nord de l’Illinois, ralentissant le projet.

Cependant, les travaux restent maintenant en avance sur le calendrier initial prévoyant l’achèvement du projet de pont d’ici le milieu de l’été 2023.

Le nouveau site de traversée nord-sud de la rivière se trouve à mi-chemin entre le pont de la route 47 au centre-ville de Yorkville et le pont Fox River Drive juste au sud de Plano, à un écart de 5 milles.

Lorsque le pont ouvrira, il devrait modifier les habitudes de conduite et promouvoir le développement économique dans le comté de Kendall

Le projet s’étend du chemin River juste au nord de la rivière Fox jusqu’à la route 71 et plus au sud sur le chemin West High Point.

La connexion clé créée par le pont sera entre la US Route 34 et la Illinois Route 71, deux des principales artères est-ouest du comté de Kendall.

À l’extrémité sud du projet, des dessins ont été rendus pour montrer une future extension de la route de Lisbonne, établissant une connexion avec Walker Road au sud, mais il n’y a pas de plans immédiats pour réaliser l’extension.

Au nord, la route Eldamain existante s’étend jusqu’au comté de Kane.

Eldamain Road est la frontière entre Plano et Yorkville. Les municipalités et le comté considèrent la route comme un moteur de développement économique.

Les automobilistes empruntant le prolongement au sud du pont se retrouveront sur une chaussée largement ouverte à deux voies, les voies de circulation étant séparées par une médiane de 18 pieds avec des bordures en béton. À l’extérieur, il y aura un large accotement et un système de drainage à fossé ouvert.

L’extension croisera Fox Road, juste au nord de la voie ferrée, à un point où la chaussée est-ouest prend un court jogging sur un axe nord-sud, reliant West High Point Road au sud.

Au lieu d’une intersection conventionnelle, la connexion aux routes Eldamain et Fox sera un rond-point, permettant au trafic de circuler dans une direction autour d’un îlot central, augmentant la sécurité et éliminant le besoin d’un feu de signalisation.

Initialement, le carrefour giratoire des chemins Eldamain et Fox aura des tronçons sur les côtés nord, sud et ouest. Une branche est pourrait être ajoutée ultérieurement.

Le pont comprend environ 5 millions de livres d’acier de construction et 1 million de livres de barres d’armature en acier.

Le projet de 35 millions de dollars a été inférieur à l’estimation budgétaire de 10 millions de dollars, a déclaré Klaas.

Selon la soumission, le coût du pont lui-même est d’environ 18 millions de dollars, tandis que les travaux routiers s’élèvent à 17 millions de dollars supplémentaires, a déclaré Klaas.

La construction de la structure du pont a commencé le 10 mars 2021.