Le pont de Kertch reliant la Crimée à la Russie en feu après une possible explosion d’un réservoir de carburant: médias ukrainiens

Une explosion et un incendie ont été signalés samedi au milieu du pont de Kertch, qui relie la Crimée à la Russie, selon plusieurs rapports.

Les autorités ont suspendu les déplacements sur le pont après qu’un réservoir de carburant a pris feu, selon l’agence de presse russe RIA. Les médias ukrainiens ont rapporté qu’une explosion avait été entendue dans les environs vers 6 heures du matin, heure locale, a rapporté Reuters.

“Un réservoir de carburant est en feu sur l’une des sections du pont de Crimée”, a déclaré l’agence de presse d’Etat RIA sans plus de détails.

Des photos du pont routier et ferroviaire sur les réseaux sociaux montrent qu’une partie du pont a été détruite et plongée dans l’eau en contrebas. Certaines vidéos montrent un grand incendie et une colonne de fumée noire.

L’agence a ajouté: “Les arches d’expédition ne sont pas endommagées.”

Les informations faisant état de l’incendie se sont produites quelques heures après que la Russie a bombardé la ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, détruisant plusieurs bâtiments et envoyant d’imposants panaches de fumée dans le ciel.

Les autorités n’ont fait état d’aucune victime.

Le pont de Kertch a été construit après que la Russie a annexé la péninsule de Crimée à l’Ukraine en 2014. Il a été officiellement ouvert en 2018 pour relier la Crimée à la Russie.

