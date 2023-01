Le pont de Facebook vers nulle part

Depuis qu’il est devenu président du conseil de surveillance du comté de San Mateo en 2016, M. Slocum avait publiquement préconisé la renaissance du corridor ferroviaire de Dumbarton. Cette route de 18 miles en grande partie déserte part d’Union City sur le côté est de la baie de San Francisco et traverse le pont ferroviaire de Dumbarton abandonné depuis longtemps avant de couper directement l’arrière du vaste complexe de bureaux conçu par Frank Gehry de Facebook à Menlo Park et continue jusqu’à la péninsule de San Francisco jusqu’à Redwood City.

Mais le projet avait besoin de plus de financement que n’importe quelle municipalité ne pouvait fournir. Maintenant, voici M. Slocum, rencontrant une entreprise technologique de plusieurs milliards de dollars à l’apogée de ses pouvoirs, qui semblait disposée à aider à faire de son rêve une réalité. ‌ “Nous venons d’avoir des conversations électriques sur cette idée”, a déclaré M. Slocum. Il a été étonné de voir à quel point sa vision s’alignait sur celle de Facebook. « J’ai juste dit : ‘C’est ça. C’est de cela que je parle », a-t-il déclaré.

En 2011, lorsque Facebook est arrivé à Menlo Park, une ville d’un peu plus de 30 000 habitants, l’entreprise comptait environ 3 000 employés. Fin 2017, Facebook comptait plus de 25 000 employés. À cette époque, la société avait soutenu – et contribué à saper‌ – les élections mondiales et acquis des concurrents comme Instagram et WhatsApp en route pour amasser des milliards d’utilisateurs dans le monde virtuel. Il avait également, avec d’autres entreprises technologiques, rendu beaucoup plus difficile le passage du point A au point B dans le monde réel. Le trafic vers la Silicon Valley depuis d’autres parties de la Bay Area était depuis longtemps un gâchis, bien sûr, mais ce qui était nouveau, c’était l’intérêt apparent de Facebook à le réparer.

Les dirigeants de l’entreprise pensaient que la revitalisation de la ligne ferroviaire pourrait être « gagnant-gagnant », a déclaré Juan Salazar, l’actuel directeur de la politique locale et de l’engagement communautaire de Meta, qui a également rencontré M. Slocum ce jour-là. “C’était quelque chose qui nous aiderait non seulement en tant qu’entreprise à faire venir nos employés, mais aussi à aider la région”, a déclaré M. Salazar. Cela n’a pas fait de mal que l’ajout d’une ligne de transport en commun dans sa propre arrière-cour ait augmenté la valeur de l’immobilier de Facebook.

Au cours des trois années suivantes, selon M. Salazar, Facebook a dépensé près de 20 millions de dollars dans des projets de relance du corridor ferroviaire, en embauchant du personnel expérimenté dans les projets ferroviaires et en passant des contrats avec une flotte de consultants pour étudier la faisabilité de choses comme le train de banlieue électrifié et des modules de véhicules autonomes qui ressemblaient à quelque chose de Disneyworld. Si tout se passait comme prévu, selon une estimation de janvier 2020, certaines parties de la ligne ferroviaire seraient en fonctionnement d’ici 2028.