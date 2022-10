Le pont Ambassador rouvrira après sa fermeture par la police, citant un colis suspect

Le pont Ambassador, qui relie Windsor, en Ontario. à Detroit, rouvrira après que la police l’a brusquement fermée dimanche soir, affirmant qu’elle enquêtait sur un colis suspect.

Le pont – le passage frontalier terrestre le plus achalandé partagé par le Canada et les États-Unis – a été fermé vers 21 h HE.

Le trafic n’a pas été autorisé à entrer au Canada depuis Detroit après que la police a déclaré avoir trouvé un colis suspect dans un véhicule sur le pont.

La police de Windsor sera à l’écart du pont Ambassador et celui-ci sera bientôt ouvert à la circulation. #YQGtraffic -02072 —@Police de Windsor

Cependant, juste avant 23 heures, la police a annoncé que le pont rouvrirait bientôt. Ils n’ont pas précisé ce qu’il y avait dans le colis trouvé dans le véhicule.