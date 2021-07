Le pompier qui a subi la greffe de visage la plus étendue au monde dit qu’il s’exposerait à nouveau à l’incendie cinq ans après l’opération

Un pompier qui a subi la greffe du visage la plus importante au monde après avoir subi des blessures mettant sa vie en danger a déclaré qu’il reviendrait sur le feu, cinq ans après son opération.

Patrick Hardison, 47 ans, a subi d’horribles brûlures à la tête, au cou et au haut du torse après qu’un bâtiment en feu se soit effondré sur lui en 2001.

Patrick Hardison, 47 ans, semble méconnaissable cinq ans après l’incroyable greffe du visage Crédit : Fox News

Le pompier volontaire a subi d’horribles brûlures après qu’un immeuble en feu se soit effondré sur lui Crédit : Fox News

Le père de cinq enfants a perdu ses oreilles, ses lèvres, la majorité de son nez et la plupart de ses paupières alors qu’il tentait de sauver une femme piégée en tant que pompier volontaire à Senatobia, Mississippi.

Bien qu’il ait subi 71 opérations, diverses procédures et qu’il ait dû vivre avec sa défiguration, l’héroïque Hardison a expliqué comment il le referait demain – et « déteste qu’il ne puisse pas le faire maintenant ».

Il a dit à Sean Hannity sur Fox News que c’était « le meilleur travail au monde », et bien qu’il n’ait même pas été payé pour cela, il a dit avec défi à l’animateur de talk-show : « tu fais ce que tu aimes ».

Patrick a déclaré à l’édition spéciale de Hannity sur Fox News : « Je pouvais toujours parler, je pouvais toujours communiquer.

« Je n’ai jamais pensé que c’était aussi grave que ce que c’était, même quand mes amis venaient et se fâchaient, je dirais, mec, détends-toi, j’ai compris.

Le père de cinq enfants, vu avant l’accident, déteste qu’il ne puisse toujours pas terminer son rôle de bénévole Crédit : Collecter

Il a subi une opération de 26 heures réalisée par une équipe de 100 médecins en 2016 Crédit: News Group Newspapers Ltd

Le Dr Eduardo Rodriguez a dirigé la première procédure médicale de grande envergure au monde Crédit : Fox News

« Je ne me suis pas vu avant probablement novembre. Je me suis blessé en septembre.

« Ils avaient fait un petit trou dans l’une de mes paupières parce qu’ils avaient tout recouvert, greffe de peau. Je me suis regardé dans le miroir et tout ce que je pouvais faire, j’ai dit: » C’est ça? Je ne peux pas faire ça. «

Patrick a parlé de sa lutte pour accepter sa nouvelle apparence au milieu des regards d’étrangers et de jeunes enfants surprenants.

« J’avais des enfants. C’était juste une période difficile. Je n’ai jamais eu un jour de congé à cause de la blessure. Quand vous sortez en public, c’était tous les jours. Et, vous savez, c’est tellement – il n’y a aucun moyen de tout expliquer », il expliqua.

En dépit d’être averti du taux de survie 50/50, Patrick n’a pas hésité à subir l’op Crédit : AFP

L’homme de 47 ans a parlé de sa blessure alors que les enfants pleuraient et s’enfuyaient de lui après l’accident

Il a reçu le visage de David Rodebaugh, 26 ans, qui a perdu la vie dans un accident de vélo cette année-là Crédit : Reuters

« Tu vas au terrain de balle, tu dois te préparer pour le gamin qui s’enfuit en hurlant. »

Il a dit à Hannity, « vous ne sauriez jamais », à quel point il est douloureux de vivre – mais sa vie a de nouveau été transformée par une greffe de visage pionnière en 2016.

Un ami du spécialiste trouvé par Patrick, le Dr Eduardo Rodriguez, du NYU Langone Medical Center à Manhattan, qui a rallié une équipe de 100 médecins, infirmières et assistants médicaux pour l’incroyable opération.

La chirurgie de 26 heures a été la greffe de visage de tissus mous la plus étendue JAMAIS enregistrée – atteignant du haut de sa tête jusqu’à ses clavicules – après avoir reçu le visage de David Rodebaugh, 26 ans, qui a perdu la vie dans un accident de vélo cette année-là.

Sa fille Alison est tombée en panne lorsqu’elle a vu Patrick, photographié en 1999, après son opération Crédit: News Group Newspapers Ltd

Cinq ans plus tard, il est presque méconnaissable sur ses photos post-opératoires Crédit: News Group Newspapers Ltd

Patrick peut maintenant manger, voir, entendre et respirer normalement et travaille sur un livre Crédit : AFP

Il espère inspirer d’autres malades avec son incroyable rétablissement et son attitude positive Crédit : Fox News

Le Dr Rodriguez a pu donner à Hardison un nouveau visage, des paupières, un cuir chevelu, des oreilles et des conduits auditifs, ainsi que des portions sélectionnées d’os du menton, des joues et du nez entier – permettant au père de manger, de voir, d’entendre et de respirer normalement.

L’homme de 47 ans a même retrouvé la capacité de cligner des yeux naturellement après avoir vécu pendant 14 ans avec ce que les médecins ont décrit comme une « vision en trou d’épingle ».

Cinq ans après la greffe de visage la plus complexe de l’histoire, Patrick est presque méconnaissable – et veut utiliser son expérience pour encourager d’autres personnes souffrant de blessures débilitantes.

« J’ai acheté ma propre maison, je travaille à la construction d’une maison. Je travaille sur un livre », a-t-il déclaré à Hannity.

Patrick n’a vu son apparence d’origine qu’un mois après l’accident Crédit : Getty Images – Getty

Ses coéquipiers ne savaient même pas quel pompier il était au lendemain de l’accident Crédit: News Group Newspapers Ltd

« Parce que je veux montrer au monde que vous pouvez avoir de l’espoir. Je ne voudrais pas que les gens qui étaient comme moi il y a des années pensent que c’est ça, je dois vivre comme ça. Vous ne le faites pas. Vous pouvez tout accomplir. »

Patrick a déclaré à l’hôte qu’il espérait que son courage aiderait les autres, en déclarant: « Je veux aider. 22 anciens combattants par jour se suicident. 97% des personnes qui ont des blessures au visage aussi importantes que la mienne se suicident et je le comprends.

« Mais ils n’ont pas non plus d’espoir. Ils pensent: » vous savez, je dois vivre comme ça – mais vous ne le faites pas. Il y a de l’espoir pour tout le monde qui a ce type de blessure. «

Bien qu’il y ait eu de nombreuses chirurgies de greffe du visage effectuées auparavant, celle de Patrick a été la première à inclure un cuir chevelu et des paupières fonctionnelles.

Sa fille, Alison, est tombée en panne après l’avoir vu après son opération parce qu’elle était tellement soulagée.

Elle a déclaré: « Je suis entrée dans la pièce et j’étais juste sans voix.

« Il m’a fait un câlin et nos joues se sont touchées, et ses joues étaient plutôt chaudes, et c’était quelque chose que je n’avais pas ressenti depuis 14 ans. »

Patrick a pu recommencer à conduire après l’opération réussie et a même nagé dans une piscine pour la première fois en 15 ans lors d’un voyage en famille à Disney World.