Après 42 ans et demi de service, le pompier péruvien Dennis Lemmer a pris sa retraite.

Le chef des pompiers Jeff King a déclaré que 25 à 30 ans est normalement une grande longueur pour une carrière. Tout ce qui est plus long est inhabituel et très spécial.

King a déclaré qu’il connaissait Lemmer depuis 23 ans et que le dernier jour, le département a organisé une petite cérémonie en son honneur. “Il va nous manquer, terriblement nous manquer”, a déclaré King. “Il était très bon dans ce qu’il faisait.”

Avant que Lemmer ne passe ses 42 ans et demi au service d’incendie du Pérou, il a passé trois années supplémentaires en tant que bénévole au service d’incendie de Mendota.

Initialement, Lemmer a été embauché au Pérou en tant que chauffeur de pompiers. Il a passé du temps à s’entraîner et plus tard, son titre a été changé en ingénieur des appareils d’incendie une fois qu’il a reçu la certification d’État. Son travail consistait à établir des connexions à la bouche d’incendie et au camion pour que l’eau coule, contrôlant où l’eau allait et d’où elle venait.

L’épouse de Lemmer, Jamie, a déclaré que sa carrière au Pérou était définie par sa capacité à faire avancer le département.

Lemmer a été le premier pompier diplômé d’État du département, et quelques années plus tard, la certification d’État était obligatoire pour tous. De plus, Lemmer a dirigé un groupe de deux autres pompiers qui sont devenus les premiers dans la région à obtenir une certification de plongée pour effectuer des sauvetages sous-marins.

“J’aime la ville du Pérou”, a déclaré Lemmer. “J’ai eu la possibilité de travailler avec beaucoup de gens très intéressants et sympathiques.”

Lemmer a déclaré que l’État exige que le service de police et d’incendie soit effectué à 65 ans, et il a déclaré qu’il voulait travailler aussi longtemps qu’il le pouvait. Jamie a déclaré que son mari était nostalgique et un peu triste d’avoir quitté le département et ses amis. Mais, Lemmer ne sera pas loin car il habite à seulement deux pâtés de maisons de la gare.

En ce qui concerne sa retraite, les deux ont de grands projets. Ils vont “croisière”.

Jamie a dit qu’ils avaient toujours voulu faire une croisière en Alaska lorsque Lemmer a pris sa retraite. Son dernier jour officiel était le 20 août et le 23 août, les deux étaient sur un bateau de croisière vers l’Alaska. Il envisage également de devenir coursier et de continuer à jouer de la musique dans son groupe.

Lemmer joue de la guitare et est le chanteur principal du groupe RoadTrip. Le groupe a joué au Centennial Park au Pérou pour la musique dans les événements du parc. Lemmer a fait partie de plusieurs groupes tout au long de sa vie et il a dit qu’il avait hâte de continuer à jouer de la musique à sa retraite.

“La ville et les pompiers ont joué un rôle très important dans nos vies et nous tenons à remercier tout le monde”, a déclaré Jamie. “Je ne sais pas si la carrière de Dennis aurait pu durer aussi longtemps sans eux.”