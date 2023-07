Le pompier décédé des Territoires du Nord-Ouest, Adam Yeadon, aimait son travail, selon sa famille

La famille d’un pompier des TNO décédé après avoir été blessé au travail la fin de semaine dernière le décrit comme une personne souriante, attentionnée et passionnée par son travail dans la brousse.

Des proches ont identifié le pompier décédé comme étant Adam Yeadon, 25 ans, de Fort Liard, dans les Territoires du Nord-Ouest, membre de la bande Acho Dene Koe. Il a été blessé en combattant un incendie près de sa communauté samedi.

« Je pense que nous sommes tous encore sous le choc », a déclaré la sœur de Yeadon, Donna Deneyoua, l’un de ses quatre frères et sœurs.

Dimanche, des représentants du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont confirmé le décès d’un pompier, mais ont déclaré qu’ils ne l’identifieraient pas pendant que la famille était informée.

La zone où cela s’est produit est à environ 37 kilomètres au nord de la frontière de la Colombie-Britannique, où les résidents sont aux prises avec un manque de pluie, des températures record dans certaines régions et une saison des feux de forêt record.

L’incendie a été causé par la foudre, selon le site Web du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Il est situé à environ 26 kilomètres au sud-est de Fort Liard, à environ huit kilomètres à l’ouest de l’autoroute 7 et a une superficie d’environ 10 hectares.

Selon Deneyoua, Yeadon était pompier forestier sur le territoire depuis plusieurs années et il aimait le travail.

« Quand il avait 17 ans, il voulait entrer là-dedans, mais ils m’ont dit qu’il était encore trop jeune », a-t-elle déclaré.

« Il aimait vraiment les balades en hélicoptère, a-t-il dit. Par exemple, il aimait monter dans l’hélicoptère et voler là-haut et tout voir. Et il aimait aider les gens. »

Deneyoua a déclaré que lorsqu’il ne combattait pas les incendies, Yeadon travaillait toujours dans la brousse, coupant du bois. Il aimait tout simplement travailler avec une tronçonneuse, a-t-elle déclaré.

« Depuis que mon mari lui a montré la tronçonneuse, il l’a aimée. Il ne l’a plus jamais reposée après ça. »

Yeadon vivait à Fort Liard et était membre de la Première Nation Acho Dene Koe. (Anna Desmarais/CBC)

Le père de Yeadon, Jack Yeadon, décrit également son fils comme étant pleinement engagé dans son travail de pompier.

« Aucun doute là-dessus, dans mon esprit. Et il partageait avec moi la joie qu’il tirait d’être fort et de ramasser des trucs et de jeter des tuyaux dans la brousse, et toutes ces choses », a déclaré Jack.

« Et je pense qu’il savait qu’il faisait quelque chose qui en valait la peine. »

La famille cherche des réponses

Les responsables des Territoires du Nord-Ouest n’ont rendu public aucun détail sur la façon dont Yeadon a été blessé, mais ont déclaré que le bureau du coroner enquêtait. Ses proches ont reçu quelques détails et ont déclaré à CBC News qu’Adam avait été frappé par un arbre tombé.

Mais ils disent qu’ils ont encore des questions sur le type de supervision sous lequel Yeadon était, combien de personnes faisaient partie de son équipage et s’il avait été correctement formé.

« Est-ce que cela aurait pu être évité, s’il avait su, s’il avait plus d’expérience ? Wilma Cooper, la cousine de Yeadon, a demandé.

« Je ne sais pas ce qui se passait, mais je suis assez contrarié qu’ils aient envoyé mon petit cousin là-bas. »

Jack Yeadon est d’accord.

« Il y a beaucoup de questions sans réponse », a-t-il déclaré.

Cooper, qui vit à Fort Nelson. BC, a déclaré qu’Adam était comme un petit frère pour elle,

« Il laisse beaucoup d’entre nous derrière lui. Et il va nous manquer et son sourire va nous manquer. Vous savez, il avait toujours le sourire aux lèvres », a-t-elle déclaré.

« Certains sourires que vous ne pouvez pas remplacer. »

Le Premier ministre « attristé »

Dans un tweet dimanche, le premier ministre Justin Trudeau a également reconnu la mort du pompier.

« Je suis incroyablement attristé par la nouvelle des Territoires du Nord-Ouest, qu’un autre pompier a perdu la vie en combattant des incendies de forêt. À leur famille, à leurs amis et à ceux qu’ils servaient héroïquement : les Canadiens vous gardent dans nos pensées. Nous sommes là pour vous », a tweeté Trudeau.

Le gouvernement du Yukon a également présenté ses condoléances lundi dans un communiqué officiel. Il a également rendu hommage au pompier forestier de la Colombie-Britannique, Devyn Gale, décédé la semaine dernière.

« Pendant la saison des feux de forêt, les pompiers du Yukon se tiennent souvent aux côtés des intervenants des Territoires du Nord-Ouest et de la Colombie-Britannique sur la ligne de feu. Aujourd’hui, nous sommes avec nos voisins par l’esprit alors que nous faisons face à cette perte dévastatrice », indique le communiqué.

« À tous les intervenants qui luttent contre les incendies à travers le Canada, merci pour tout ce que vous faites pour assurer la sécurité de nos collectivités. Les mots ne suffisent pas à exprimer à quel point nous apprécions votre courage et votre bravoure.