Le polyvalent anglais Charlie Dean: le licenciement de «Mankad» m’a affecté … Je veux être connu pour mes performances | Nouvelles du cricket

La polyvalente anglaise Charlie Dean a admis son renvoi de “Mankad” contre l’Inde et la controverse qui a suivi l’a affectée pendant l’été, et est déterminée à “se faire un nom” avec des performances alors qu’elle cherche à continuer sa forme solide.

Dean a été jusqu’à présent l’une des vedettes de la série ODI anglaise aux Antilles avec son hors-tour remportant sept guichets parmi les deux premières victoires des touristes, leurs premiers matchs depuis la défaite controversée contre l’Inde en septembre.

Semblant bien placée pour battre l’Inde à Lord’s dans le match à 50 ans, l’Angleterre a été refusée lorsque le quilleur Deepti Sharma a éliminé Dean à la fin des non-attaquants pour prendre le dernier guichet et remporter un balayage de la série.

Le licenciement de «Mankad» a été confirmé par les arbitres et a laissé Dean, 21 ans, en larmes.

“Quand cela s’est produit pour la première fois, cela a suscité pas mal d’émotions pour moi”, a admis Dean avant le troisième T20 de l’Angleterre contre les Antilles samedi. “Je pense que plus de déception, je n’ai pas pu faire franchir la ligne à l’équipe.

“Évidemment, c’est un type légal de licenciement, [but] potentiellement pas la façon dont j’aurais procédé pour obtenir le dernier guichet.”

Après avoir participé à une finale controversée du troisième ODI entre l'Angleterre et l'Inde, Charlie Dean simule un "Mankad" sur Linsey Smith de Northern Diamonds lors de la finale du Trophée Rachael Heyhoe Flint.



Dean a eu un match domestique le lendemain qu’elle a décrit comme “un bon nouveau départ, essayant juste de le balayer tout de suite”.

“Je ne suis pas sur Twitter, mais quelques amis me disaient à quel point ça prenait de l’ampleur et je pense que j’étais assez reconnaissant de ne pas vraiment voir ce genre de choses”, a déclaré Dean.

Elle a ajouté: “Au début, je pense que cela m’a affectée.

“En tant que joueur de cricket, vous voulez être connu pour vos performances et non pour un type de renvoi ou quelque chose qui se passe hors du terrain.

“Nous l’avons tous mis au lit et avons évolué dans ce vestiaire et j’ai hâte de faire d’autres performances et de me faire un nom de cette façon. C’est quelque chose que j’espère faire.”

L'Inde prend le blanchiment de la série ODI avec une fin controversée qui a abouti à Deepti Sharma Mankading Charlie Dean.



Dean espère faire son entrée dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde T20 en février et pense que la nouvelle approche “intrépide” de l’équipe sous la direction de l’entraîneur Jon Lewis devrait les aider.

“Il y a un nouvel entraîneur-chef, un nouvel élan… qui cherche vraiment à jouer comme les hommes”, a-t-elle déclaré.

“Nous essayons de jouer au cricket vraiment sans peur avec la batte et ça se passe la plupart du temps, et c’est vraiment excitant”,

“En regardant vers la Coupe du monde, c’est la marque de cricket que nous voulons jouer… l’intrépidité et essayer d’y aller avec des intentions positives.”